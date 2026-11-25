Im Februar bewegt Federica Brignone die Ski-Welt mit ihrem famosen Comeback bei den Winterspielen. Nun macht sie wegen zu starker Schmerzen Schluss - und noch eine kleine Ankündigung.

Im Februar bewegt Federica Brignone die Ski-Welt mit ihrem famosen Comeback bei den Winterspielen. Nun macht sie wegen zu starker Schmerzen Schluss - und noch eine kleine Ankündigung.

Italiens Ski-Olympiasiegerin Federica Brignone beendet ihre Karriere.

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"Es war zweifellos eine sehr schwere Entscheidung, aber obwohl ich alles getan habe, um wieder auf die Beine zu kommen, lässt die Schwere meiner Verletzung dies einfach nicht zu", teilte die 36-Jährige über die sozialen Medien mit. "Mir ist klar geworden, dass mein Bein noch nicht vollständig genesen ist und dass ich immer noch zu starke Schmerzen habe. " Zuvor hatte sie zwei Tage auf Skiern verbracht.