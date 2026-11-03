Beinahe-Katastrophe in Seattle: Militärhelikopter überfliegt Pyrotechnik

Kurz nach dem Nationalgesang der Seahawks gegen die Chicago Bears flog ein Black-Hawk-Helikopter direkt ins Feuerwerk. Ein schwerer Fehler der Regie, der glimpflich ablief.

Eine massive Regiepanne ereignete sich Montagabend im Lumen Field in Seattle, als während des Auftritts der US-Hymne ein militärischer Hubschrauber direkt in ein Feuerwerksspektakel flog. Die Szene zwischen dem Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks und den Chicago Bears, die mit 17:34 endete, versetzte den 70.000 Fans im Stadion einen heftigen Schreck. Normalerweise gelten spektakuläre Überflüge von Militärmaschinen zu Beginn von Football-Spielen als emotionale Höhepunkte, doch der Vorfall erinnerte eher an einen Kriegsschauplatz.

Der Vorfall bei Metal-Sänger Joey Belladonna

Kurz nachdem der Metal-Sänger Joey Belladonna, 66, die letzten Töne des "Star-Spangled Banner" geschmettert hatte, knatterten vier Black-Hawk-Helikopter durch den Abendhimmel. Drei der Hubschrauber des 2-158th Angriffs-Battalions der 16th CAB hatten das Stadion bereits vollständig überquert. Genau in dem Moment, als der vierte Hubschrauber über den riesigen Turm einer Videowand flog, zündete die vorbereitete Pyrotechnik zu früh.

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Dadurch flog der Hubschrauber plötzlich mitten zwischen explodierenden Pyro-Raketen. Ein Fan kommentierte später in den sozialen Medien, dass jemand im Kontrollraum den schlimmsten Montag seines Lebens erlebt habe. Andere Zuschauer äußerten auf der Plattform X, dass der zuständige Techniker für die Pyrotechnik gefeuert werden sollte. Die Szene wirkte auf die Anwesenden wie ein direkter Beschuss im Krieg, obwohl keine Schäden zu verzeichnen waren.

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Reaktionen der Fans und technische Aspekte

Kurz nach der haarsträubenden Szene tauchten immer mehr Videos des Vorfalls in den sozialen Medien auf. Viele Zuschauer zeigten sich erleichtert, dass ein gepanzerter Militärhubschrauber genau für solche Momente entwickelt worden sei. Ein Fan betonte, dass diese Maschinen darauf ausgelegt seien, Kugeln abzufangen, und daher in Ordnung sein würden. Trotz der extremen Nähe zu den Explosionen blieben der Hubschrauber und seine Crew glücklicherweise unbeschädigt.

Untersuchungen und weitere Schritte

Wie es zu diesem gefährlichen Beinahe-Abschuss kommen konnte, wird jetzt untersucht. Bisher gibt es noch kein offizielles Statement der NFL oder der zuständigen Behörden zu dem Vorfall. Die Verantwortlichen stehen nun unter Druck, den genauen Ablauf der Pyro-Steuerung und die Synchronisation mit dem Helikopterflug zu analysieren. Für die Organisatoren des Events wird dies eine heikle Phase, da die Sicherheit aller Anwesenden oberste Priorität hat.