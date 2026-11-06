Belal Halbouni diagnostiziert Hodgkin-Lymphom bei Vancouver Whitecaps

Der Innenverteidiger Belal Halbouni leidet an Krebs. Die Vancouver Whitecaps verlängern den Vertrag bis 2028 und unterstützen den Teamkollegen von Thomas Müller stark.

Die Vancouver Whitecaps haben am Freitag schockierende Nachrichten aus ihrer Reihen kommuniziert. Der Innenverteidiger Belal Halbouni, ein Teamkollege von Thomas Müller, wurde mit Krebs diagnostiziert. Der Klub bestätigte, dass bei dem 26-Jährigen ein Hodgkin-Lymphom festgestellt wurde.

Medizinische Diagnose und sofortige Pause

Bei der Erkrankung handelt es sich um ein bösartiges Leiden des Lymphsystems. Aufgrund dieser schweren Diagnose muss der Abwehrspieler den Fußballbetrieb vorerst vollständig beenden. Halbouni konzentriert sich nun ausschließlich auf seine medizinische Behandlung und den Weg der Genesung.

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Offen ist aktuell noch, wann er eventuell auf den Rasen zurückkehren kann. Das Comeback hängt von seinem individuellen Heilungsprozess ab und steht nicht fest. Der Verein versichert jedoch volle Unterstützung für den Defensivakteur.

Hohe Heilungschancen und Vertragsverlängerung

Trotz der schweren Diagnose gibt es medizinischen Grund zur Hoffnung. Das Hodgkin-Lymphom gilt als eine der am besten behandelbaren Krebserkrankungen. Bei frühzeitiger Diagnose und passender Therapie lassen sich zwischen 80 und 90 Prozent der Betroffenen dauerhaft heilen.

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Die Vancouver Whitecaps bezeugen ihre Solidarität mit dem Spieler in einer öffentlichen Erklärung. Der Klub stellt demonstrativ hinter Halbouni und betont, auf jedem Schritt seines Weges an seiner Seite zu stehen.

In einem weiteren starken Zeichen der Verbundenheit hat der MLS-Klub den Vertrag des Innenverteidigers bis ins Jahr 2028 verlängert. Dies sichert Halbouni auch während seiner Rehabilitation finanziell und vertraglich ab.

Stationen in Deutschland und Kanada

Halbouni blickt auf eine lange Spielhistorie in Deutschland zurück. Im Januar 2020 wechselte er vom kanadischen FC London zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen. In Bremen absolvierte er 28 Partien in der Regionalliga und steuerte drei Tore sowie zwei Vorlagen bei.

Ein weiterer Schritt führte ihn im Sommer 2022 zum 1. FC Magdeburg. Ein Kreuzbandriss verhinderte jedoch den erhofften Durchbruch in der Profimannschaft. Er kam daher überwiegend für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

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Im Februar 2024 kehrte er nach Kanada zurück und unterzeichnete bei den Vancouver Whitecaps. Dort konnte er sportliche Höhepunkte erleben und gewann mit dem Klub 2024 sowie 2025 den kanadischen Pokalwettbewerb.