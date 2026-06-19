Belgien gegen Iran: Aufstieg ohne Heimat

Das SoFi-Stadium in Los Angeles ist Schauplatz dieses richtungsweisenden Duells der Gruppe G.

Das SoFi-Stadium in Los Angeles ist Schauplatz dieses richtungsweisenden Duells der Gruppe G. Hier findest du alle wichtigen Informationen zum Spiel zwischen Belgien und dem Iran bei der FIFA- Fußball -Weltmeisterschaft 2026.

Zur zweiten Partie der Gruppe G kommt es in Los Angeles zum spannenden Vergleich zwischen Belgien und der Auswahl des Iran. Belgiens Erfolg in Kalifornien ist essenziell, um die Ambitionen auf den Gruppensieg zu wahren. Die Auswahl des Iran geht nach ihrem Auftaktspiel gegen Neuseeland hochmotiviert in die Partie. Das Team um Superstar Mehdi Taremi will im SoFi-Stadium für eine Überraschung sorgen und die Chance auf das Achtelfinale wahren.

Kostenloser Liveticker zu Belgien gegen IR Iran findest du wie gewohnt auf ran.de. Das Duell zwischen Belgien und dem Iran ist eine WM-Premiere. In einem Pflichtspiel standen sich beide Nationen noch nie gegenüber. Die bisher einzige Begegnung fand am 18.

November 2009 statt, einem Freundschaftsspiel. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Es liegt nur 30 Autominuten vom legendären Rose-Bowl-Stadion in Pasadena entfernt, dem Ort des WM-Finales von 1994, und setzt mit seiner Architektur neue Maßstäbe für Großevents. Im vorherigen Spiel zeigte die iranische Mannschaft starke Leistung und hält auch gegen einer starken Konkurrenz, daher würde man sagen, dass das Iran in diesem Spiel werden ein Abenteuer voraussieht, um die Chance auf das Achtelfinale wahren.

Das Spiel wird auf ran.de live von den Fans gefühlt werden, daher folgt mal, dass, die Live über diese Seiten demenn schnell finden, die lohe haben um kein jedes, Spiel zu verpassen





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