Belgien verpasst historischer WM-Erfolg gegen Ägypten

Belgien hat einen Fehlstart in die Fußball-WM noch abwenden können. Gegen Ägypten kamen die "Roten Teufel" nach Pausenrückstand noch zu einem 1:1. Ihren historischen ersten Sieg bei einer WM verpasst haben. In der Mittagshitze von Seattle kamen die "Pharaonen" bei ihrer vierten Teilnahme an einer Endrunde nur zu einem 1:1 (1:0) gegen überlegene Emam Ashour (20.) vom ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly aus Kairo hatte die zunächst äußerst clever agierenden Ägypter in Führung gebracht.

Belgien hat einen Fehlstart in die Fußball -WM noch abwenden können. Gegen Ägypten kamen die " Roten Teufel " nach Pausenrückstand noch zu einem 1:1. Ihren historischen ersten Sieg bei einer WM verpasst haben.

In der Mittagshitze von Seattle kamen die "Pharaonen" bei ihrer vierten Teilnahme an einer Endrunde nur zu einem 1:1 (1:0) gegen überlegene Emam Ashour (20. ) vom ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly aus Kairo hatte die zunächst äußerst clever agierenden Ägypter in Führung gebracht. Belgien rannte anfangs vergeblich gegen ein stabiles Abwehrbollwerk an, steigerte sich nach der Pause aber deutlich.

Die beste Chance zum Ausgleich hatte in der abwechslungsreichen zweiten Halbzeit zunächst Kevin De Bruyne vergeben: Mit einem Freistoß traf er nur den Pfosten (52. ). Der Partycrasher war Mohamed Hany, dem in höchster Bedrängnis durch den erst 23 Sekunden zuvor eingewechselten Romelu Lukaku ein Eigentor unterlief (66. ).

Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (56. Raskin) – Doku (85. Fernandez-Pardo), Tielemans – De Bruyne (85. Vanaken), Onana (56.

De Cuyper), Trossard – De Ketelaere (66. Lukaku). : Shoubeir – Hany, Ibrahim, Fathy (88. Adel), Fatouh (88.

Hafez) – Salah (76. Abdel Karim), Lasheen – Ashour (71. Rabia), Attia, Ziko (76. Sayed) – Marmoush





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