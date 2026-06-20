Belgischer Nationalspieler Doku erwartet ein großes Drama bei der WM, da er bei der Geburt seines Babys anwesend sein möchte. Das hat die belgische Nationalmannschaft und die Gesellschaft in ein großes Drama gesteckt.

Doku , Offensiv-Star von Manchester City, erwartet mit seiner Frau und dem Baby ein großes Drama . Während er bei der WM spielen möchte, hat er angekündigt, bei der Geburt anwesend zu sein.

Das hat die belgische Nationalmannschaft und die Gesellschaft in ein großes Drama gesteckt. Doku selbst sieht die Geburt als eine Chance, die er nicht verpassen möchte, aber er weiß auch, dass es im Fußball andere Überlegungen zu berücksichtigen gibt. Seine Frau lebt in England, und er möchte sie nicht alleine lassen. Die Debatte um die Geburt des Babys hat die Grenzen des Sports überschritten und eine große Debatte ausgelöst.

Gegenstimmen hagelten in den sozialen Netzwerken, aber auch Stimmen, die Doku für egoistisch halten. Doku ist nicht der Einzige, der aus der belgischen Nationalmannschaft zur gleichen Zeit Nachwuchs erwartet. Auch Innenverteidiger Brandon Mechel hat angekündigt, dass bei der Geburt die Abreise "eine Option" wäre. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Ägypten steht Belgien unter Druck. Nach dem Duell gegen Iran wartet am dritten Gruppenspieltag noch Neuseeland





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