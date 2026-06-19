Belgischer Trainer Broos kritisiert Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta

Der belgische Fußballtrainer Roger Broos kritisiert das Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta. Ihm fehlt die Atmosphäre. Er vergleicht das mit dem legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Für den nächsten Gruppenspiel gegen Südkorea braucht das Team unbedingt einen Sieg.

Belgischer Fußballtrainer Broos kritisiert das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta . Ihm fehlt die Atmosphäre. Der 74-jährige Belgier vergleicht das mit dem legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt . Für den nächsten Gruppenspiel gegen Südkorea braucht das Team unbedingt einen Sieg.

Die Partie findet nicht unter einem Dach statt, sondern im Estadio BBVA in Monterrey unter freiem Himmel. Für viele Fans und Profis sind die modernen Hallen-Stadien angenehmer als glühende Hitze oder Wolkenbrüche. Auch die Sichtqualität ist oft besser als in breiten offenen Stadien. Der Trainer räumt selbst ein, dass die Arena in Atlanta für die Fans fantastisch ist, weil sie alles sehen





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