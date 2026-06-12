Belgisches Dartduo vor dem Aus beim World Cup of Darts

Das belgische Dartteam mit Mike De Decker und Dimitri Van den Bergh steht nach einer deutlichen Niederlage gegen Hongkong vor dem frühzeitigen Aus beim World Cup of Darts. Während De Decker überzeugt, bleibt Van den Bergh weit hinter seinen Erwartungen zurück.

Das belgische Dart duo Mike De Decker und Dimitri Van den Bergh steht beim World Cup of Dart s vor dem frühzeitigen Aus in der Gruppenphase . Nach einer deutlichen 2:4- Niederlage gegen Hongkong sind die Chancen auf den Einzug in die K.o.

-Runde nur noch minimal. Das Duo leidet besonders unter dem großen Leistungsunterschied zwischen den beiden Spielern. De Decker zeigte eine starke Leistung mit einem Average von 106 Punkten, während Van den Bergh mit nur 65 Punkten im Schnitt deutlich hinterherhinkte - eine Schwäche, die bei einem Teamwettbewerb kaum zu kompensieren ist. De Decker äußerte sich frustriert über die Situation und kritisierte indirekt die-performance seines Partners, betonte aber auch Verständnis für die schwierige Lage.

De Decker konnte immerhin mit seiner eigenen Leistung zufrieden sein. Nach dem zweiten Leg fand er gut ins Spiel und warf konstant hohe Scores, darunter mehrere 100er, 85er und sogar 140er. Er hoffte, durch seine starken Leistungen Van den Bergh mitziehen zu können, was jedoch nicht gelang. Die belgische Nummer eins blieb nüchtern in der Analyse und richtete den Blick bereits auf die kommenden Turniere, insbesondere die Weltmeisterschaft Ende des Jahres.

Ein Wechsel zu kürzeren Dartspitzen habe ihm geholfen, seine Konstanz wiederzufinden. Beim Training vor dem Spiel habe er in kurzer Zeit fast zehn Mal die perfekte 170 geworfen, was ihn zuversichtlich stimme. Van den Bergh hingegen fand nicht zu seinem gewohnten Spiel und konnte sich nicht steigern. Die Teamdynamik litt sichtlich unter seiner schwachen-performance, was letztlich zur Niederlage führte.

De Decker betonte, dass Van den Bergh die Situation sehr schlecht aufgenommen habe, was jedoch verständlich sei. Trotz des drohenden Ausscheidens will De Decker das Positive mitnehmen und hofft, seine Form in die nächsten großen Events retten zu können. Der World Cup of Darts bleibt für Belgien damit eine Enttäuschung, obwohl De Decker individuell überzeugen konnte. Leistungsschwankungen sind im Dartssport nicht ungewöhnlich, doch bei einem Teamwettbewerb wie dem World Cup verstärken sie sich oft.

Während De Decker seine Scoring-Stärke unter Beweis stellte, fehlte Van den Bergh die nötige Präzision und Konstanz. Die Taktik eines Teams basiert darauf, dass beide Spieler sich ergänzen, doch ein derart großer Unterschied im Average macht eine erfolgreiche Partie nahezu unmöglich. Besonders kritisch sind solche Phasen bei einer Niederlage, da das Selbstvertrauen beider Spieler leidet. Für die kommenden Turniere wird Belgien versuchen, die Teamchemie zu verbessern.

De Deckers positive Entwicklung durch den technischen Wechsel gibt Hoffnung, doch Van den Bergh muss wieder an seine gewohnten Leistungen anknüpfen. Die Weltmeisterschaft bleibt das große Ziel, und beide Spieler werden versuchen, die enttäuschende Vorstellung beim World Cup schnell zu vergessen. Die Medien in Belgien begleiten das Team kritisch, doch De Decker betont, dass er nicht am Boden zerstört sei und die Aussicht auf bessere Zeiten bestehe





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