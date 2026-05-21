Bill Belichick äußerte sich über den Abschied von Tom Brady in der ersten Saison mit den Buccaneers und lobte den Quarterback-Legendenkürzer.

Hatte sich die Quarterback-Legende mit Head Coach Bill Belichick übervorteilt? Wie war es um das Verhältnis der beiden bestellt? Und wie konnte es Brady "wagen", nach zwei Jahrzehnte des Erfolgs zu den "Dass Tom gegangen ist, war absolut die richtige Entscheidung für ihn", sagte Belichick bei "Fox News".

Die Patriots waren in der Saison zuvor in den Playoffs bereits in der Wild Card Round gescheitert. \"Wir hatten 2020 kein gutes Team mehr\", stellte Belichick klar. \"All die Spieler waren weg – Rob Gronkowski, Julian Edelman. Ein Großteil unseres Teams war verschwunden.

Devin McCourty und ein paar andere waren zwar noch da, standen aber ebenfalls kurz vor dem Abschied. Wir waren einfach am Ende\". Brady wurde in seiner ersten Saison mit den Buccaneers dann direkt Super-Bowl-Sieger. Nach der Spielzeit 2022 beendete er bei den Bucs schließlich seine legendäre Karriere.

Belichick betonte, er sei "glücklich" für Brady gewesen, "dass es in Tampa so gut funktionierte. Er kam zu einem Team und hat dort direkt gewonnen. Das hat mich für ihn gefreut. Denn für Tom wäre es 2020 in New England nicht gut gelaufen.

Das kann ich garantieren\". Dazu gab es von Belichick viel Lob für seinen früheren Spielmacher, mit dem er in New England sechs Super Bowls gewann. Man habe "extrem viel voneinander gelernt", sagte die Trainer-Legende: "Tom verstand, wie Defensive Coaches auf ihn oder eine Offense schauen. Und ich habe gelernt, was ein Quarterback leisten kann, was schwierig ist, was einfach ist, was man sieht und was man nicht sieht\".

Zudem lobte Belichick auch Bradys Führungsstil: "Tom war keine dominante Persönlichkeit. Er war einfach ein großartiger Leader. Er hat immer alles für das Team gemacht und war extrem ehrgeizig\"





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belichick NFL Tom Brady Patriots Brondby Super Bowls

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Entscheidung zu Gipsabbauverbot im Naturpark Südharz kommtDer Gipsabbau im Südharz mit seinem großen Naturpark sorgt seit Jahren für kontroverse Diskussionen. Am Mittwoch ging es in einem Gerichtsverfahren um die Naturparkverordnung, die den Abbau untersagt.

Read more »

Entscheidung gefallen: Manuel Baum bleibt FCA-TrainerDie Gespräche sind beendet, beim FC Augsburg herrscht Klarheit. Manuel Baum erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag als Cheftrainer. Mit Michael Weirich kommt ein neuer Torwarttrainer.

Read more »

Comeback gekrönt: FC Augsburg macht Trainer-Entscheidung offiziellManuel Baum bleibt Trainer des FC Augsburg. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, habe der bisherige Interimstrainer seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Read more »

Britische Regierung steuert Entscheidung über neue Sanktionen gegen Russland aufUK government's response to the escalation of sanctions against Russia, facing pressure from the Iranian crisis, and opposition criticism over potential easing of existing sanctions.

Read more »