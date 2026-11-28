Mit „Die verschwiegene Tochter“ beendet Soraya Lane ihre erfolgreiche Familiensaga. Der neue Roman erzählt von einer großen Liebe in Kriegszeiten.

Mit „Die verschwiegene Tochter“ beendet Soraya Lane ihre erfolgreiche Familiensaga. Der neue Roman erzählt von einer großen Liebe in Kriegszeiten. Eine große Liebe, ein jahrzehntelang gehütetes Geheimnis und das bewegende Schicksal einer Frau: Wer für die kalten Wintertage noch nach einer fesselnden Lektüre sucht, dürfte bei Bestseller-Autorin Soraya Lane fündig werden.

Am 1. Dezember 2026 ist ihrerschienen. Vier Jahre nach dem Auftakt ihrer erfolgreichen Familiensaga „Die verlorenen Töchter“ lüftet die Schriftstellerin darin das letzte große Geheimnis der Reihe. Für Fans dürfte dieser achte und zugleich letzte Band besonders emotional werden.

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Denn diesmal widmet sich Lane jener Frau, die den Heldinnen der bisherigen Romane in den schwersten Stunden ihres Lebens zur Seite stand und für deren Töchter persönliche Erbstücke hinterließ. Nun erfahren die Leserinnen und Leser, welches Schicksal sie selbst ereilte. Alles beginnt mit einem kleinen Kästchen in London. Seit Monaten versucht Mia, die in Hope's House entdeckten Erbstücke ihren rechtmäßigen Besitzerinnen zurückzugeben.