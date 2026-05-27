Beliebter Fantasy-Anime 'Tunnel to Summer' im Mai im ZDF

Der Anime 'Tunnel to Summer' wird im Mai im ZDF gezeigt. Die Uhrzeit ist jedoch ungünstig, weshalb Filmfans besser auf die kostenlose Mediathek des Senders zurückgreifen sollten. Der Anime handelt von einem Teenager, der einen mysteriösen Tunnel entdeckt, der Wünsche erfüllen kann - dafür aber Lebenszeit verbraucht. Die Anime-Community gilt der Mix aus Drama, Mystery und Romantik als Geheimtipp.

Im Mai zeigt das ZDF den beliebten Fantasy- Anime 'Tunnel to Summer'. Die Uhrzeit ist allerdings ungünstig, weshalb Filmfans besser auf die kostenlose Mediathek des Senders zurückgreifen.

Der Anime handelt von einem Teenager, der einen mysteriösen Tunnel entdeckt, der Wünsche erfüllen kann - dafür aber Lebenszeit verbraucht. Die Anime-Community gilt der Mix aus Drama, Mystery und Romantik als Geheimtipp. Der Film hat auf Plattformen wie MyAnimeList einen Score von 7,98 von 10 möglichen Punkten. Fans betonen, dass der Film umso besser wird, je weniger man vorher darüber weiß.

'Tunnel to Summer' ist ein Anime-Film mit großem emotionalen Wert und tiefgründigen Botschaften, die sich hinter einer minimalistischen Handlung verbergen





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