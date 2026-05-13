Bella Hadid: Ein mutiger Weg zurück zur Stärke nach schwerer Krankheit

Bella Hadid gewährt ihren Fans einen privaten Einblick in ihren Alltag, zeigt ihr intensives Training trotz chronischer Borreliose und kündigt ein neues Buch an.

Bella Hadid , eine der einflussreichsten Figuren der modernen Modewelt, hat kürzlich ihre Follower auf Instagram mit einer Serie von sehr persönlichen und vielseitigen Aufnahmen überrascht.

In diesem digitalen Bilderkarussell präsentiert sich das 29-jährige Topmodel in verschiedenen Facetten, die weit über die üblichen glanzvollen Laufsteg-Momente hinausgehen. Besonders auffällig war ein Mode-Shooting, bei dem sie eine markante, kurze Militärjacke trug, kombiniert mit einem dramatischen, rauchigen Augen-Make-up und einem neuen, honigblonden Haarton, der ihre markanten Gesichtszüge perfekt unterstreicht. Doch neben den professionellen High-Fashion-Looks gab es auch intime Einblicke in ihr Privatleben. So teilte sie Bilder von den Dreharbeiten für ihr eigenes, alkoholfreies Duftunternehmen namens Ôrəbella.

Ein gelbes Seidenkleid der Marke Chloé stahl dabei die Show, wobei Bella ihre Begeisterung für dieses spezielle Outfit in den sozialen Medien zum Ausdruck brachte und schrieb, dass dieses Kleid ihr eine besondere Energie gegeben habe. Sogar ihre Cousine Alana Hadid konnte es nicht lassen, die Schönheit ihrer welligen Frisur in den Kommentaren zu loben, was die familiäre Verbundenheit der Hadids einmal mehr unterstreicht. Hinter der glamourösen Fassade verbirgt sich jedoch ein jahrelanger, oft schmerzhafter Kampf gegen eine ernsthafte Erkrankung.

Bella Hadid leidet seit vielen Jahren an einer chronischen neurologischen Borreliose, einer durch Zecken übertragenen Krankheit, die nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter Yolanda sowie ihren jüngeren Bruder Anwar betrifft. Die Diagnose fiel bereits in den Jahren 2012 und 2013, und seitdem ist das Leben der Model-Ikone geprägt von einem ständigen Auf und Ab zwischen beruflichen Höhepunkten und gesundheitlichen Rückschlägen.

Besonders dramatisch wurde die Situation im vergangenen September, als Bella aufgrund von Komplikationen ihrer Erkrankung erneut im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. In dieser schweren Zeit wurde die öffentliche Unterstützung durch ihre Mutter Yolanda besonders sichtbar. In einem bewegenden Instagram-Post bezeichnete die 62-Jährige ihre Tochter als unermüdliche Kriegerin und drückte ihren Stolz darüber aus, wie mutig Bella mit ihrem gefangenen Geist umgehe und dennoch versuche, ein erfülltes Leben zu führen.

Diese offenen Worte zeigen, dass der Weg zur Genesung kein linearer Prozess ist, sondern eine tägliche Herausforderung darstellt. Umso beeindruckender ist es, wenn man die aktuellen Aufnahmen von Bella im Fitnessstudio betrachtet. Ein Bild zeigt sie auf einem Pilates-Reformer, wobei sie sich sichtlich anstrengt, um ihre körperliche Kondition und Kraft zurückzugewinnen. Für viele Fans kam dieser Einblick überraschend, da die Schwere ihrer neurologischen Erkrankung oft mit einer massiven Erschöpfung und körperlichen Einschränkungen einhergeht.

Dass sie nun wieder so intensiv trainiert, ist ein starkes Signal der Hoffnung und ein Beweis für ihre eiserne Disziplin. Pilates ist bekannt dafür, die Körpermitte zu stärken und die Beweglichkeit zu fördern, was für jemanden, der mit chronischen Schmerzen kämpft, von essenzieller Bedeutung sein kann.

Dieser neue Fokus auf die körperliche Rehabilitation scheint ein wichtiger Teil ihrer Strategie zu sein, um nicht nur beruflich, sondern auch privat wieder voll im Leben zu stehen und die Kontrolle über ihren Körper zurückzuerlangen. Neben ihrem gesundheitlichen und beruflichen Neustart bereitet Bella Hadid derzeit ein ganz besonderes Projekt vor, das im Oktober erscheinen soll. Es handelt sich um ein visuelles Memoir mit dem Titel 'Between Us'.

Dieses Buch verspricht, eine völlig neue Dimension der Intimität zu eröffnen, indem es unveröffentlichte Fotografien, persönliche, handgeschriebene Notizen sowie private Textnachrichten aus ihrem Leben preisgibt. Damit möchte Bella vermutlich die Lücke zwischen ihrem öffentlichen Image als unantastbare Mode-Ikone und der fragilen Realität einer jungen Frau schließen, die mit einer chronischen Krankheit kämpft. Das Memoir wird vermutlich ein wichtiges Dokument über Resilienz und die Suche nach der eigenen Identität in einer Welt sein, die nur auf Perfektion fixiert ist.

Indem sie ihre Verletzlichkeit teilt, gibt sie Millionen von Menschen weltweit, die ebenfalls mit unsichtbaren Krankheiten kämpfen, eine Stimme und zeigt, dass es möglich ist, trotz schwerer Hindernisse seine Leidenschaft zu verfolgen und an den Herausforderungen des Lebens zu wachsen





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