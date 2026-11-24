Pseudokrupp (Krupphusten) wird meist durch ansteckende Viren an den Atemwegen verursacht. Schleimhaut an Luftröhre und Kehlkopf schwillt an. Gerade beim Kind treten Symptome wie bellender Husten und Luftnot auf.

und den Bereich unterhalb der Stimmbänder an der Luftröhre betrifft. Ärztinnen und Ärzte sprechen auch von einer akuten obstruktiven Laryngitis beziehungsweise Laryngotracheitis . -Raum hervorruft.

Durch die virale Infektion schwillt konkret die Schleimhaut im Bereich des Kehlkopfs und der Luftröhre an. Da die Atemwege von Kindern ohnehin eng sind, kann diese Schwellung ihre Atmung erheblich behindern. Typisches Symptom ist ein plötzlich auftretender, bellender Husten , häufig begleitet von einem pfeifenden Geräusch beim Einatmen . Pseudokrupp tritt überwiegend im Herbst und Winter auf - Hochsaison für Atemwegsinfekte.

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Die Erkrankung verläuft meist mild und kann binnen weniger Tage von selbst ausheilen. In manchen Fällen kann es jedoch zu einer ausgeprägten Verengung der Atemwege durch Pseudokrupp kommen - gerade bei Kleinkindern und Kindern. SolcheReaktionen und/oder eine erhöhte Empfindlichkeit der Atemwegsschleimhaut eine Rolle. Symptomatisch ist diese Sonderform des Pseudokrupps für Laien nicht von der klassischen Form zu unterscheiden.

Die charakteristischen Symptome bei einem Pseudokrupp-Anfall treten typischerweise abends oder nachts auf - nicht selten, nachdem das Kind tagsüber lediglich erkältet wirkte. : Die Stimme klingt rau oder belegt. Inspiratorischer Stridor: Ein pfeifendes, ziehendes oder sägendes Geräusch beim Einatmen entsteht durch die verengten oberen Atemwege. Ein Pseudokrupp-Anfall kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

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Bei einer schweren Verlaufsform können Einziehungen der Haut zwischen den Rippen oder oberhalb des Brustbeins, eine deutliche Erschöpfung und/oder eine bläuliche Verfärbung der Lippen auftreten. Pseudokrupp ist nicht immer und grundsätzlich gefährlich.

Treten aber bei einem ausgeprägten Anfall eines oder mehrere dieser Symptome auf, sollten Eltern unbedingt schnellstens medizinische Hilfe suchen oder den Rettungsdienst verständigen:Dass der Krupphusten gerade nachts auftritt, ist zwar klinisch klar und gut belegt, doch warum das so ist - dafür haben Mediziner und Forscher bislang keine eindeutige Erklärung. Eine mögliche Ursache ist der natürliche Tagesrhythmus des körpereigenen Kortisols: Das entzündungshemmende Hormon erreicht nachts und dann bis zum Morgen besonders niedrige Werte.

Auch eine Umstellung der Atemwegsregulation beim Einschlafen und/oder Unruhe und Angst können die Atemnot verstärken. Auslöser von Krupphusten sind in den meisten Fällen Viren, die eine Entzündung der oberen Atemwege und speziell der Schleimhäute im Kehlkopf- und Luftröhrenbereich verursachen. Am häufigsten wird Pseudokrupp durch Parainfluenzaviren ausgelöst. Seltener können auch andere Viren verantwortlich sein.

Zu den häufigsten Erregern zählen:Die Peudokrupp auslösenden Viren sind ansteckend. Sie werden vor allem über Tröpfchen und Aerosole beim Husten, Niesen oder Sprechen sowie über kontaminierte Hände und Oberflächen übertragen. Das bedeutet: Ein infiziertes Kind kann beispielsweise andere Menschen mit dem Virus infizieren, bei ihnen muss daraus aber kein Pseudokrupp entstehen. Je nach Erreger können stattdessen beispielsweise eine gewöhnliche Erkältung oder andere Atemwegsinfektionen auftreten.

Die Inkubationszeit - also die Zeit zwischen Ansteckung und ersten Symptomen - hängt vom jeweiligen Virus ab, beträgt aber meist zwischen zwei und fünf Tagen. , aber auch bis etwa sechs Jahre kommt Krupphusten durchaus noch häufig vor. Bei Erwachsenen ist Pseudokrupp dagegen eher selten. Der entscheidende Grund liegt in der Anatomie von Kindern: Die Atemwege von Säuglingen und Kleinkindern sind noch sehr eng.

Schon eine geringe Schwellung der Schleimhaut unterhalb der Stimmbänder kann deshalb den Luftdurchlass deutlich reduzieren und zu Atemnot führen. Bei Erwachsenen ist dieser Bereich weiter, sodass vergleichbare Schwellungen meist keine ausgeprägte Atemnot verursachen. Hinzu kommt, dass sich das Immunsystem von Kindern noch entwickelt und sie im Laufe ihrer ersten Lebensjahre mit zahlreichen Atemwegsviren erstmals in Kontakt kommen. Die Behandlung von Pseudokrupp richtet sich nach der Schwere des Anfalls.

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Bei leichten Beschwerden können einfache Maßnahmen der Ersten Hilfe helfen: Ruhe bewahren: Eltern sollten das Kind beruhigen und ihm Sicherheit vermitteln. Angst und Weinen können die Atemnot verstärken. Aufrechte Haltung: Das Kind sollte möglichst aufrecht sitzen oder auf dem Schoß gehalten werden. Das Kind sollte die Position selbst wählen dürfen.

Kühle Frischluft: Ein geöffnetes Fenster oder ein kurzer Aufenthalt im Freien kann subjektiv Erleichterung verschaffen. Ein wissenschaftlich gesicherter Nutzen dieser Maßnahme fehlt allerdings. Heiße Dampfinhalationen sind wegen der Verbrühungsgefahr nicht zu empfehlen. ): Wirkstoffe wie Dexamethason oder Prednisolon reduzieren die Entzündung und lassen die Schleimhäute abschwellen.

Sie werden - je nach Situation - als Saft, Tablette oder Zäpfchen verabreicht. Die Wirkung entwickelt sich über Stunden. Kortison gilt als zentrale medikamentöse Behandlung bei Pseudokrupp. Adrenalin : Bei mittelschwerem bis schwerem Pseudokrupp kann zusätzlich Adrenalin über einen Vernebler inhaliert werden.

Es verengt die Blutgefäße der Schleimhaut und lässt die Schwellung rasch zurückgehen. Die Wirkung hält allerdings nur ein bis zwei Stunden an. Deshalb muss das betroffene Kind anschließend ärztlich überwacht werden.mit 45 Studien und insgesamt 5.888 Kindern, dass Glukokortikoide die Beschwerden lindern und die Wahrscheinlichkeit erneuter Anfälle und so Krankenhausaufnahmen reduzieren können. Unbedingt ärztlich abgeklärt werden sollten wiederkehrende Anfälle, ungewöhnlich lange Beschwerden oder ein sehr früher Erkrankungsbeginn, denn dahinter können auch anatomische Besonderheiten oder andere Erkrankungen der Atemwege stecken.

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