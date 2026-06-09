Thomas Tuchel hat Jude Bellingham nicht als Stammspieler benannt. Der Trainer hat angekündigt, dass die Rollen sich jederzeit ändern können und dass Bellingham einer von mehreren potenziellen Stammspielern ist.

Bahnt sich die nächste Personalentscheidung an? Thomas Tuchel hat Jude Bellingham nicht als Stammspieler benannt. Der Trainer hat angekündigt, dass die Rollen sich jederzeit ändern können und dass Bellingham einer von mehreren potenziellen Stammspielern ist.

Tuchel hat Bellinghams Verhalten auf dem Platz kritisiert und sich später entschuldigt. Bellingham hat sich über seine Auswechslung im Quali-Spiel gegen Albanien echauffiert. Trotz Tuchels neuester Aussage kann sich Bellingham Hoffnung auf viele Einsatzzeiten bei der WM machen. Bellingham hat in der letzten Zeit nicht oft in der Startelf gespielt und hat sich nicht fest in Tuchels System etabliert





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