Belmont Cameli: Der junge Schauspieler, der die Leinwand erobern will

Belmont Cameli ist ein junger Schauspieler, der in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Seine Rolle in der Serie 'Off Campus' hat ihn zu einem der beliebtesten Schauspieler in den USA gemacht.

Belmont Cameli ist ein junger Schauspieler , der in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Seine Rolle in der Serie ' Off Campus ' hat ihn zu einem der beliebtesten Schauspieler in den USA gemacht.

In dieser Serie spielt er die Hauptrolle des Garrett Graham und hat bereits eine Vielzahl von Rollen in verschiedenen Filmen und Serien gespielt. Wir möchten Ihnen eine Übersicht seiner bisherigen Rollen geben und sehen, was die Zukunft für ihn bereithält. Cameli wurde 1998 in Naperville, Illinois geboren und entwickelte sein schauspielerisches Talent bereits auf der High School, wo er an Theateraufführungen teilnahm.

An der Uni schlug er eine andere Studienrichtung ein, konzentrierte sich aber mehr und mehr auf das Modeln und die Schauspielerei. Seine aktuelle Hauptrolle in 'Off Campus' wird seiner Karriere sicherlich noch einen ordentlichen Schub verleihen. Wir dürfen gespannt sein, für welche Rollen er in Zukunft engagiert wird. Wo er bisher Station gemacht hat, erfahrt ihr direkt hier.

In der vierten Folge von Staffel 5 taucht er als 'süßer Typ' auf, wie diese Rollenbeschreibung nahelegt, handelt es sich dabei wirklich nur um einen kurzen Auftritt. Übernimmt er die männliche Hauptrolle. Und wer Gefallen an Garrett Graham gefunden hat, wird sicherlich auch mit Eli Freude haben. Nur wenig später folgten drei Episoden 'Based on a True Story', eine schwarzhumorige Thriller-Serie mit Kaley Cuoco.

Wer einen Blick auf Cameli auf dem Tennisplatz erhaschen will, kann die ersten drei Folgen ansehen. An der Seite von Robert DeNiro und Debra Messing folgte 2025 Camelis erster großer Leinwandauftritt in 'The Alto Knights'. Wer den Film verpasst hat, kann bei Sky und.

Allerdings solltet ihr für die Sichtung ein gesteigertes Interesse am Genre selbst haben und nicht nur an Cameli, dessen Spielzeit verhältnismäßig kurz ausfällt. In starkem Kontrast zu 'Off Campus' und 'Because of You' steht Camelis Rolle in der Horror-Videospielverfilmung 'Until Dawn'. Hier mimt er den Gruppen-Neuzugang Abe, der im Gegensatz zu seinen Mitstreiter*innen oft bedeutend logischer an Probleme heran geht. Sowohl bei der Fachpresse als auch beim Publikum stieß der Film auf gemischte Gefühle.

Wollt ihr euch selbst ein Bild machen, findet ihr 'Mit der männlichen Hauptrolle in der Romanverfilmung 'Off Campus' erreicht Cameli einen großen Meilenstein in seiner Schauspielkarriere - schließlich bricht die Serie gerade alle Rekorde. Abseits davon wird Cameli in 'Barbershop' eine neue Serienrolle übernehmen. Die neue Thriller-Komödie 'The Lottery', für die er ebenfalls vor der Kamera stand, befindet sich derzeit in der Postproduktion





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