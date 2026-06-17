Belmont Cameli: Seine Filme und Serien außerhalb von "Off Campus" im Überblick

Nach dem Erfolg von "Off Campus" als Garrett Graham: Eine Übersicht zu den bisherigen und kommenden Projekten des Schauspielers Belmont Cameli, die gestreamt werden können.

Belmont Cameli , bekannt durch seine Rolle als Garrett Graham in der populären Buchverfilmung " Off Campus ", erfreut sich wachsender Beliebtheit. Für Fans, die mehr von seinem schauspielerischen Werk sehen möchten, gibt es eine Auswahl seiner bisherigen Rollen, die teilweise gestreamt werden können.

Der US-amerikanische Schauspieler, geboren 1998 in Naperville, Illinois, begann seine schauspielerische Laufbahn an der High School mit Theateraufführungen. Nach einem kurzen Studium an der Universität wandte er sich vermehrt dem Modeln und der Schauspielerei zu. Seinen bisherigen Höhepunkt erreichte er mit der männlichen Hauptrolle in "Off Campus", die seiner Karriere einen erheblichen Schub verleihen dürfte. Zuvor hatte er bereits kleinere Auftritte, etwa in der fünften Staffel von "The Rookie", wo er in einer Episode als "süßer Typ" zu sehen war.

In der Serie "Because of You" übernahm er eine der Hauptrollen, die ihm positive Aufmerksamkeit einbrachte. Ein größeres Engagement folgte 2025 mit "The Alto Knights", einem Film an der Seite von Robert De Niro und Debra Messing, bei dem seine Spielzeit jedoch begrenzt war. Der Film ist auf Sky verfügbar und richtet sich eher an Genre-Fans.

Einen deutlichen Kontrast zu seinen bisherigen Romanzen darstellt die Horror-Videospielverfilmung "Until Dawn", in der er als Abe, den logisch denkenden Neuzugang in einer Gruppe, zu sehen ist. Der Film polarisierte bei Kritikern und Publikum; Interessierte können ihn auf verschiedenen Plattformen finden. Aktuell arbeitet Cameli an neuen Projekten: Er wird eine Rolle in der Neuauflage der Serie "Barbershop" übernehmen und war für die Thriller-Komödie "The Lottery" vor der Kamera, die sich derzeit in der Postproduktion befindet.

Zudem ist eine neue Serie, die bereits gedreht wurde, in Planung. Die Zukunft des talentierten Schauspielers verspricht weitere spannende Rollen





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