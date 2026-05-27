Belmont Cameli: Vom Eishockey-Star in Off Campus bis zum Horrorfilm Until Dawn - seine Rollen im Überblick

Erfahren Sie mehr über Belmont Camelis Schauspielkarriere, von seiner Hauptrolle in der Buchverfilmung Off Campus bis zu seinen Auftritten in Serien und Filmen wie Based on a True Story und Until Dawn. Eine Übersicht seiner wichtigsten Werke und wo sie gestreamt werden können.

Belmont Cameli , geboren 1998 in Naperville, Illinois, hat sich in den letzten Jahren als vielversprechender Schauspieler etabliert. Seine aktuelle Hauptrolle als Garrett Graham in der Buchverfilmung Off Campus hat ihn einem breiten Publikum bekannt gemacht.

Die Serie, die auf den Romanen von Elle Kennedy basiert, feiert derzeit große Erfolge und wird von Fans für ihre gelungene Adaption gelobt. Besonders die Darstellung der Eishockey-Spieler, allen voran Cameli, sticht hervor. Wer mehr von dem US-Amerikaner sehen möchte, findet hier eine Übersicht seiner bisherigen Rollen in Filmen und Serien, die gestreamt werden können. Bereits während seiner Schulzeit entdeckte Cameli seine Leidenschaft für die Schauspielerei.

Er nahm an Theateraufführungen teil und entschied sich nach einem kurzen Abstecher in ein anderes Studienfach an der Universität, seine Karriere als Model und Schauspieler zu verfolgen. Sein erster bekannter Auftritt war in einer Episode der Serie Chicago Fire, wo er in der vierten Folge der fünften Staffel als süßer Typ zu sehen war. Dieser Auftritt war zwar kurz, aber ein wichtiger Schritt für seine Karriere.

Danach folgte die Hauptrolle in der Serie Because of You, in der er die männliche Hauptfigur Eli spielte. Fans von Garrett Graham werden auch an dieser Rolle Gefallen finden. Ein weiterer Höhepunkt war seine Mitwirkung in der schwarzhumorigen Thriller-Serie Based on a True Story an der Seite von Kaley Cuoco. In den ersten drei Episoden der Serie ist Cameli auf dem Tennisplatz zu sehen.

Für Liebhaber von Thrillern mit einer Prise Humor ist diese Serie eine Empfehlung. 2025 folgte sein erster großer Leinwandauftritt in The Alto Knights, wo er neben Robert DeNiro und Debra Messing spielte. Der Film ist bei Sky und anderen Plattformen verfügbar, allerdings ist Camelis Spielzeit hier relativ kurz. Wer also hauptsächlich seinetwegen einschaltet, sollte ein gesteigertes Interesse am Genre selbst mitbringen. In starkem Kontrast zu seinen bisherigen Rollen steht Camelis Auftritt in der Horror-Videospielverfilmung Until Dawn.

Hier spielt er Abe, den Neuzugang der Gruppe, der sich durch logisches Denken von den anderen Charakteren abhebt. Der Film stieß bei Presse und Publikum auf gemischte Reaktionen, ist aber für Fans des Horrorspiels und von Cameli einen Blick wert. Er ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Mit der Hauptrolle in Off Campus hat Cameli einen großen Meilenstein erreicht.

Die Serie bricht Rekorde und eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit. Zudem wird Cameli in der Serie Barbershop eine neue Rolle übernehmen, und die Thriller-Komödie The Lottery, für die er ebenfalls vor der Kamera stand, befindet sich in der Postproduktion. Wir dürfen gespannt sein, welche Projekte er als Nächstes angehen wird. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in den unterschiedlichen Genres, von Liebeskomödien bis hin zu Horror und Thriller.

Belmont Cameli ist zweifellos ein Schauspieler, den man im Auge behalten sollte





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