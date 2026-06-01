Belmont Cameli: Vom Footballspieler zum Eishockey-Crack für Off Campus

Schauspieler Belmont Cameli trainierte hart für seine Rolle in der Serie Off Campus. Er lernte skaten, baute Muskeln auf und bereitete sich gezielt auf die physischen Herausforderungen als Eishockeyspieler vor. Im Interview spricht er über seinen Trainingsplan, seine Ziele und die Schwierigkeiten beim Lernen des Eissports.

Für Off Campus -Star Belmont Cameli bedeutete die Rolle als Eishockey spieler vor allem eines: hartes Training und Muskelaufbau. Der 28-Jährige musste für die Amazon-Erfolgsserie nicht nur skaten lernen, sondern seinen Körper gezielt auf den Eissport vorbereiten.

Der Körper eines Hockeyplayers lässt sich nicht so leicht durch eine Sache definieren, sagte Cameli im Interview mit unserer Redaktion. Was er schon mal nicht erforderte: das Körperfett extrem zu reduzieren. Im Gegenteil: Es ging für den Schauspieler in der Vorbereitung darum, kräftiger zu werden. Denn die Dreharbeiten auf dem Eis hatten es in sich.

Ich bin ständig gegen die Bande geknallt, weil ich beim Skaten nicht stoppen konnte. Je schwerer ich bin, desto sicherer bin ich, scherzte Cameli. Ich muss Masse aufbauen. In seiner Schulzeit spielte Belmont Cameli American Football, seit zehn Jahren macht er Krafttraining.

Für die Rolle des Garrett Graham musste Cameli sich erstmals gezielt vorbereiten: Er musste nicht nur wie ein Eishockeyspieler aussehen, sondern auch skaten lernen. Der Eissport sei für ihn eine Herausforderung gewesen. Skaten ist sehr frustrierend für mich. Denn es ist neu für mich, aber ich bin auch sehr ehrgeizig und kämpferisch.

In Staffel 1 wollte er vor allem als Hockeyspieler überzeugen. Für Staffel 2 hat er ein neues Ziel: Serienkollege Stephen Kalyn, der als einziger Seriendarsteller tatsächlich Eishockey spielt, in einem Live-Spiel zu schlagen. Cameli bleibt ehrgeizig - auch wenn ihm manchmal (besonders auf Reisen) die Konstanz fehlt. In manchen Wochen trainiere er sechsmal, manchmal nur zweimal.

Trainiert wird bei Cameli nach dem Push-Pull-Prinzip: Push-Tage, Pull-Tage und Leg-Days wechseln sich ab. Besonders wichtig sind ihm Übungen für Rücken, Brust und Arme. Sein Oberkörpertraining startet meist mit Klimmzügen bis zum Muskelversagen. Danach folgen Übungen am Kabelzug für die Brust, den Trizeps und den Bizeps.

Belmont Cameli hat auch einen speziellen Tipp für das Armtraining: Beide Seiten sollten einzeln trainiert werden. Er selbst beginne immer mit der schwächeren Seite. Die Wiederholungszahl dieser Seite bestimmt anschließend auch die Wiederholungen der stärkeren Seite. So wolle er verhindern, dass muskuläre Unterschiede größer werden.

Dieser Ansatz zeigt, wie präzise Cameli an seine körperliche Vorbereitung herangeht. Neben den Krafttrainingseinheiten legt er Wert auf Ernährung und Erholung, um den Anforderungen der Dreharbeiten gerecht zu werden. Der Schauspieler betont, dass die Rolle nicht nur körperlich fordernd war, sondern auch mental. Die Kombination aus Skaten lernen und Schauspielerei auf dem Eis habe ihn an seine Grenzen gebracht.

Doch genau diese Herausforderung habe ihn gereizt. Für die Zukunft plant Cameli, weiter an seinen Fähigkeiten zu feilen und vielleicht sogar an einem echten Eishockeyturnier teilzunehmen. Die Serie Off Campus hat ihm nicht nur eine neue Leidenschaft für den Sport eröffnet, sondern auch gezeigt, wie wichtig Disziplin und Durchhaltevermögen im Beruf sind. Mit seinem Training und seiner Einstellung ist er ein Vorbild für viele junge Zuschauer, die sich für Schauspielerei oder Sport begeistern





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