Prinzessin Kate kennt die Sorgen und Herausforderungen, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Sie setzt sich jetzt auf besondere Weise ein und wird Schirmherrin des Krebszentrums The Christie.

Prinzessin Kate kennt die Sorgen und Herausforderungen, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Sie setzt sich jetzt auf besondere Weise ein und wird Schirmherrin des Krebszentrums The Christie.

übernimmt eine neue Schirmherrschaft, die ihr besonders am Herzen liegen dürfte. Die Ehefrau von Prinz William ist die neue Schirmherrin des Christie, eines nach eigenen Angaben führenden Krebszentrums in Manchester. , hat das Zentrum, das vom The Christie NHS Foundation Trust geführt wird, zuletzt im Juni öffentlich besucht. Sie umarmte vor Ort unter anderem eine Patientin, die den Abschluss ihrer Krebstherapie feierte.ist selbst mit den Sorgen und Herausforderungen vertraut, die eine Krebserkrankung mit sich bringt.

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Im März 2024 hatte sie öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. 2025 konnte sie verkünden, sich in Remission zu befinden.