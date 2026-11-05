Ex-US-General Ben Hodges äußert bei Maybrit Illner schwere Vorwürfe gegen Donald Trump. Er sieht den ehemaligen Präsidenten als kompromittiert und unter Druck Wladimir Putins stehend, während politische Analysten den Niedergang der Trump-Ära bestätigen.

Der US-General a.D. Ben Hodges hat in der Fernsehsendung von Maybrit Illner eine scharfe Kritik an Donald Trump geübt und dabei eine drastische Befürchtung geäußert. Der ehemalige Oberkommandierende der US-Armee in Europa ist der Ansicht, dass Donald Trump vollständig unter dem Einfluss von Wladimir Putin steht. Diese Position vertritt der 68-Jährige nach den jüngsten, für die Republikaner verlorenen Kongresswahlen und sieht die politische Lage in Washington als höchst bedenklich an.

Korruption und Druck durch Moskau

Ben Hodges macht in seiner Analyse deutlich, dass er Donald Trump für korrupt hält und glaubt, dieser sei von Wladimir Putin gekauft worden. In seinen Worten bedeutet dies, dass Donald Trump auf jede Art von Druck reagiert, um strafrechtlicher Verfolgung zu entgehen. Er vermutet, dass Donald Trump die Situation so lange wie möglich hinauszögert, in der Hoffnung, dass sein Nachfolger ihn vor Anklagen schützt. Dies stelle eine einzigartige Schande in der amerikanischen Politik dar, da ein Präsident nicht nur selbst bestechlich sei, sondern auch anderen die Möglichkeit zur Korruption erhalte.

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Präventive Begnadigungen als politisches Signal

ZDF-Amerikakorrespondent Elmar Theveßen hat diesen Kontext mit dem Vorgänger von Donald Trump, Joe Biden, beleuchtet. Theveßen weist darauf hin, dass Joe Biden bereits ein Signal gesetzt hatte, indem er seinen Sohn Hunter Biden präventiv begnadigte. Dieses Vorgehen habe Donald Trump dazu ermutigt, ähnlich zu handeln und seinem Umfeld sowie seiner Familie den gleichen Schutz zu versprechen. Diese parallelen Aktionen zeigen, wie tief die strukturelle Veränderung im Umgang mit rechtlicher Verantwortung in den höchsten Ebenen der US-Politik verankert ist.

Kongressuntersuchungen und Strafverfahren

Nach der Niederlage der Republikaner bei den Wahlen drohen jetzt ernsthafte Untersuchungen im US-Kongress. Elmar Theveßen warnt davor, dass diese Untersuchungen am Ende sogar zu konkreten Strafverfahren führen könnten. Die politische Landschaft in den USA ist daher von Unsicherheit geprägt, da die ehemaligen Machteliten nun mit den Konsequenzen ihrer Handlungen konfrontiert werden. Dies markiert einen Wendepunkt in der amerikanischen Politikgeschichte.

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Perspektiven und Analyse der Lage

Politikwissenschaftler Frank Sauer betrachtet die Entwicklung als Teil eines größeren Trends. Er warnt, dass Inkompetenz und Korruption zwei wichtige Faktoren sind, über die Autokraten stolpern können. Frank Sauer ist der Meinung, dass Systeme, die noch die Reinigungskraft aufbringen, solche Figuren wieder loszuwerden, dies dann offensichtlich auch tun. Er glaubt, dass die Ära von Donald Trump ihren Höhepunkt überschritten hat.

Politische Auswirkungen und zukünftige Szenarien

Die Kombination aus den Aussagen von Ben Hodges, Elmar Theveßen und Frank Sauer zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft von Donald Trump. Die Gefahr der strafrechtlichen Verfolgung ist real, und die politischen Gegner in Washington nutzen die Schwäche der Trump-Fraktion aus. Für die US-Bürger bedeutet dies eine Phase der politischen Umbruchssituation, in der alte Machtstrukturen zerfallen und neue entstehen. Die Frage ist nun, wie die Justiz mit diesen historischen Fällen umgehen wird.