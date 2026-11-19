Ben Shelton sichert sich nach Sieg gegen Rafael Jodar Platz im Halbfinale der ATP Finals Turin, wenn Alexander Zverev gegen Arthur Fils gewinnt.

Ben Shelton benötigt nach seinem letzten Gruppenspiel der ATP Finals in Turin Schützenhilfe, um in die K.o.-Runde einziehen zu können. Der US-Open-Finalist steht dicht vor dem Einzug ins Halbfinale und hofft auf die Mithilfe des Weltranglistenersten Alexander Zverev. Sollte der Deutsche am Abend gegen Arthur Fils aus Frankreich gewinnen oder auch nur einen Satz für sich entscheiden, steht Shelton als Halbfinalist fest.

Spannendes Endspiel im Gruppenlauf

In einem umkämpften letzten Gruppenspiel bezwang der US-Amerikaner Rafael Jódar aus Spanien mit 7:6 (10:8), 7:5 und feierte den zweiten Sieg im dritten Turniermatch. Gegen Youngster Jódar (20) hielt der Weltranglistenvierte nun dem Druck stand. Auch zwei Satzbälle seines Kontrahenten im Tiebreak des ersten Durchgangs konnte er abwehren, ehe er die Weichen auf Sieg stellte.

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Zverev als entscheidender Faktor

Die Partie von Alexander Zverev gegen Arthur Fils (Frankreich) ist der Schlüssel für das weitere Vordringen von Ben Shelton. Sollte Zverev am Abend auch seine dritte Partie gegen Arthur Fils gewinnen - oder auch nur einen Satz für sich entscheiden - stünde Shelton als Halbfinalist fest. Dies macht das Match des Deutschen am Abend zu einer hochrelevanten Begegnung für den US-Amerikaner, der selbst bereits gewonnen hat.

Shelton reagiert humorvoll auf das Szenario

Ben Shelton hatte zum Auftakt gegen Arthur Fils gewonnen, zwei Tage später aber - wie schon in allen sechs direkten Duellen zuvor - gegen Alexander Zverev verloren. Nach dem Erfolg gegen Rafael Jódar äußerte sich der 24-Jährige: "Das war sehr hart, Rafa ist ein toller Spieler und ich bin froh, durchgekommen zu sein". Weiterhin sagte er: "Ich habe meinen Job gemacht - mal sehen, wofür es reicht".

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Kamerafokus auf den französischen Rivalen

"Ich werde dich beobachten, Arthur", schrieb Ben Shelton nach seiner Partie gegen Rafael Jódar mit Blick auf den kommenden Match seines Kumpels Arthur Fils auf die Kameralinse. Diese humorvolle Geste unterstreicht die enge Beziehung zwischen den Spielern, während die sportliche Situation für Shelton von der Performance des Franzosen abhängt. Arthur Fils ist somit ein Schlüsselfaktor für Sheltons Zukunft im Turnier.

Strategie und Druckbewältigung

Die Bewältigung des Drucks durch Ben Shelton gegen den jungen Spanier Rafael Jódar zeigt mentale Stärke. Nach dem knappen Sieg im ersten Satz-Tiebreak und der klaren Führung im zweiten Satz hat Shelton die Kontrolle übernommen. Die Hoffnung, dass Alexander Zverev gegen Arthur Fils punktet, bleibt nun die einzige variable Größe, die den Einzug ins Halbfinale der ATP Finals Turin für Shelton sicherstellt.