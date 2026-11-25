Ben Shelton und Trinity Rodman sind laut Medienberichten nach knapp zwei Jahren kein Paar mehr. Beide Sportler reisen viel, und Shelton sprach zuvor von Erschöpfung und Opfern.

Die Beziehung zwischen Ben Shelton und Trinity Rodman ist offenbar beendet. Wie die Daily Mail und das US-Magazin People berichten, haben sich der Tennisprofi und die Fußballspielerin nach knapp zwei Jahren getrennt. Eine offizielle Bestätigung durch die beiden Sportler liegt bislang nicht vor.

Ben Shelton gilt als Rivale von Alexander Zverev im Tennis. Trinity Rodman steht als Stürmerin bei den Washington Spirit in der National Women's Soccer League unter Vertrag und gehört zu den Starspielerinnen des US-Nationalteams.

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Warum die Beziehung von Shelton und Rodman endete

Nach den vorliegenden Berichten reichte dem Paar die gemeinsame Zeit offenbar nicht mehr aus, obwohl beide Sportler regelmäßig bei den Spielen des anderen gesehen wurden. Die Trennung wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Shelton und Rodman hatten ihre Beziehung im Frühjahr 2025 mit einem Instagram-Post öffentlich gemacht. Nun berichten die Medien, dass sich beide nach knapp zwei Jahren getrennt haben.

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Terminkalender als Belastung für die Partnerschaft

Ben Shelton reist als Tennisspieler im Prinzip das ganze Jahr über zu Turnieren auf der ganzen Welt. Auch Trinity Rodman ist für ihre Partien mit dem Verein und dem Nationalteam häufig unterwegs.

In der Vergangenheit waren beide immer wieder auf den Zuschauerrängen bei Spielen des jeweils anderen zu sehen. Dennoch reichte das laut den Berichten offenbar nicht aus, um die Beziehung im Alltag zu tragen.

Trinity Rodman ist die Tochter der NBA-Legende Dennis Rodman. Die Beziehung zu Shelton war dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder mit dem Sportlerleben der beiden verknüpft.

Ben Shelton sprach im Interview über Erschöpfung

Ben Shelton hatte im Interview mit US Weekly bereits vor einigen Wochen angedeutet, dass er und seine Partnerin sich in einer schwierigen Phase befinden. Diese Aussagen gelten nun als frühe Hinweise auf das Ende der Beziehung.

Im September erklärte der 24-Jährige, dass sie nach Phasen mit wenig Zeit oder freien Tagen so erschöpft seien, dass es ihnen schwerfalle, überhaupt etwas zu unternehmen. Er beschrieb damit den Druck, den der Wettkampfkalender auf das Paar ausübte.

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Shelton räumte außerdem ein, dass sein eigener Ehrgeiz nicht hilfreich sei. Er berichtete, dass er Turniere manchmal völlig benommen verlasse und dann nicht gerade die angenehmste Gesellschaft sei. Zugleich betonte er, dass man für den Sport viele Opfer bringe.

Die Lage beschrieb Shelton als möglicherweise schwierigste und aufreibendste Zeit der Beziehung. Nichts daran sei leicht, sagte er laut US Weekly.

Freundschaft bleibt nach Trennung bestehen

Nach Angaben der Berichte bleiben Ben Shelton und Trinity Rodman einander weiterhin freundschaftlich verbunden. Dies gilt als wichtiger Punkt, da sich beide Sportler nach wie vor im Profisport bewegen.

Die Meldungen stützen sich auf die Daily Mail und das Magazin People. Weitere Details zu den Gründen der Trennung oder zu einer gemeinsamen Erklärung der beiden Sportler machten die Berichte nicht.