Ben Stiller kehrt als Hauptdarsteller in eine Comedy-Serie zurück

Ben Stiller übernimmt in der neuen Apple-Serie Protective Custody eine zentrale Rolle. Der Schauspieler kehrt nach Jahren hinter den Kulissen als Hauptdarsteller in Erscheinung.

Ben Stiller übernimmt in der neuen Apple-Serie Protective Custody eine zentrale Rolle. Der Schauspieler kehrt nach Jahren hinter den Kulissen als Hauptdarsteller in Erscheinung. Entwickelt wird das Projekt von Mike Judge , bekannt für Serien wie Office Space, gemeinsam mit Steve Hely und Dave King.

Apple Studios treibt die Serie aktuell mit Blick auf eine feste Serienbestellung voran. Protective Custody markiert Stillers erste Hauptrolle in einer skriptbasierten, nicht-skizzenhaften Comedy-Serie. Inhaltlich dreht sich die Serie um einen in Ungnade gefallenen Finanzmogul, dem massiver Betrug vorgeworfen wird. Während er auf seinen Prozess wartet, landet er in einem Zeugenschutzprogramm im Gefängnis.

Dort muss er sich mit Gefängnishierarchien auseinandersetzen, seinen Ruf retten und sich den Konsequenzen seines Handelns stellen. Hinter den Kulissen versammelt das Projekt ein erfahrenes Comedy-Team. Judge, Hely und King schreiben die Serie gemeinsam, übernehmen die Showrunner-Posten und produzieren ebenfalls. Judge soll zudem Regie führen.

Für Stiller ist Apple längst zu einer kreativen Heimat geworden. Neben Severance veröffentlichte er dort auch die Dokumentation Stiller & Meara: Nothing Is Lost über seine Eltern Jerry Stiller und Anne Meara. Dennoch ist Protective Custody ein besonderer Schritt, da Stiller hier wieder klar im Mittelpunkt steht und an seine Wurzeln als Comedy-Star anknüpft





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