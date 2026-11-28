Nach dem Verlobungsende mit Ben Tewaag spricht Elena Cambria erstmals selbst. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner.

über das Liebes-Aus gesprochen hatte, bricht nun auch seine ehemalige Verlobte ihr Schweigen. Im Interview mitberichtet Elena von ihren Erfahrungen und schildert, wie sie die Auseinandersetzungen innerhalb der Beziehung wahrgenommen hat.

Dabei erhebt sie schwere Vorwürfe: Die verbalen Angriffe hätten im Laufe der Zeit immer weiter zugenommen. , erklärt sie gegenüber dem Portal. Diese Entwicklung sei für sie zunehmend belastend gewesen. Um sich selbst zu schützen, habe sie deshalb damit begonnen, sich von dem Schauspieler zurückzuziehen.

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Mit ihren Worten liefert Elena nun eine Erklärung dafür, wie die Distanz zwischen den beiden immer größer wurde. Am Ende führte diese Entwicklung nach ihrer Darstellung schließlich dazu, dass die Verlobung zerbrach und die gemeinsamen Zukunftspläne des Paares platzten. Im Gespräch mit dem Newsportal macht sie deutlich, dass sie trotz aller Verletzungen auch die schönen Seiten ihrer gemeinsamen Beziehung nicht vergessen hat. Auch nach der Trennung trage sie noch viele schöne Erinnerungen an die Monate mit ihrem Ex-Verlobten in sich.