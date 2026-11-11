Ben White kehrt zum England-Kader zurück

Thomas Tuchel beruft Arsenal-Verteidiger Ben White in den Nationalteam-Kader. Die Entscheidung stößt auf heftige Kritik von Chris Waddle, der eine lebenslange Sperre fordert.

Der englische Fußballverband und Trainer Thomas Tuchel haben die Rückkehr von Arsenal -Verteidiger Ben White in den Nationalkader bestätigt. Der Abwehrspieler hatte sich zuvor mehrfach von der Auswahl des Landes distanziert und wichtige Turniere wie die Weltmeisterschaft 2022 sowie die Europameisterschaft 2024 verpasst. Trotz dieser vorherigen Absagen steht White nun wieder zur Verfügung, was für erhebliche Kontroversen innerhalb der Fußballszene sorgt.

Kritik an Whites Kaderberufung

Chris Waddle äußerte sich scharf gegen die erneute Nominierung des Spielers. Er erklärte gegenüber iGaming.com, dass er überrascht sei, Tuchel habe White zurückgeholt, und verstehe diese Entscheidung nicht. Waddle vertritt die klare Auffassung, dass Spieler, die einmal ablehnen, für ihr Land zu spielen, nie wieder gefragt werden sollten. Für ihn ist dies eine Grundsatzfrage der Loyalität und Verpflichtung gegenüber der Nationalmannschaft.

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Forderung nach permanenter Sperre

Waddle geht mit seiner Kritik noch weiter und fordert strukturelle Konsequenzen. Er schlägt vor, dass jeder Ablehnung eines Aufgebots mit einem Vermerk in der Karriereakte des Spielers geahndet werden soll. Dieser Sternchen-Vermerk würde bedeuten, dass die Person niemals wieder die Chance erhält, das England-Trikot zu tragen. Mit seinen 62 absolvierten Länderspielen fühlt sich Waddle berechtigt, diese harte Linie zu vertreten und bezeichnete die aktuelle Situation als Ende der Geschichte für solche Fälle.

Hintergrund: Konflikt mit Steve Holland

Die Gründe für Whites früheren Ausstieg liegen offenbar im Jahr 2022. Gerüchten zufolge stand ein bissiger Kommentar des damaligen Co-Trainers Steve Holland im Mittelpunkt. Holland soll White nach einer taktischen Frage bezüglich seines Klubs Arsenal zur Rede gestellt haben, die der Spieler nicht korrekt beantworten konnte. Anschließend folgte eine Bemerkung, die White als abfällig empfand und implizierte, er interessiere sich nicht ausreichend für Fußball. Dies bezog sich auf ein frühes Interview, in dem White erwähnt hatte, dass er in seiner Freizeit nicht viel Fußball schaue.

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Neues Kapitel unter Thomas Tuchel

Trotz der vergangenen Konflikte und der öffentlichen Debatte hat sich die Lage geändert. Im März 2026 kehrte White zu den Three Lions zurück, um an Freundschaftsspielen gegen Japan und Uruguay teilzunehmen. Unter der Ägide von Neu-Coach Thomas Tuchel wurde die Rückkehr als Beginn eines neuen Kapitels bezeichnet. Tuchel scheint andere Prioritäten zu setzen als seine Vorgänger und integriert White wieder ins System.

Teamunterstützung bleibt erhalten

Interessanterweise steht das Team hinter White, obwohl externe Stimmen wie die von Waddle vehement dagegen sind. Jordan Henderson betonte bereits im März, dass die Nationalspieler White immer unterstützen würden. White selbst ließ bei BBC Radio 5 durchblicken, dass die Öffentlichkeit nur die halbe Wahrheit kenne, da er bisher nichts gesagt habe und niemanden verraten werde. Die Spannung zwischen persönlicher Loyalität des Teams und öffentlicher Erwartungshaltung bleibt bestehen.