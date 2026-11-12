Ben White Kritik: Chris Waddle fordert lebenslangen Nationalmannschaftsausschluss

Chris Waddle kritisiert die Nominierung von Ben White durch Thomas Tuchel scharf. Der Ex-Fußballer sieht das Verlassen der WM 2022 als Grund für eine lebenslange Sperre an.

Der englische Ex-Nationalspieler Chris Waddle übt scharfe Kritik an der Nominierung von Ben White für die englische Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel. Der ehemalige Verteidiger von Arsenal Newcastle United sah die Entscheidung des aktuellen Coaches als problematisch an, da White während der Weltmeisterschaft 2022 aus der Mannschaft ausgestiegen war. Waddle äußerte seine Unverständnis gegenüber der Rückholung des 29-jährigen Defensivspielers und betonte seine strikte Haltung zu solchen Fällen.

Waddles radikale Position zum WM-Verhalten

Chris Waddle bezeichnete die Zurückholung von White in den Kader der Three Lions als inakzeptabel und äußerte, dass er dies nicht verstehe. In einem Interview bei iGaming.com wurde der Ex-Profi deutlich, als er erklärte, dass die Ablehnung, für das eigene Land zu spielen, aus seiner Sicht eine lebenslange Sperre nach sich ziehen sollte. Diese harten Worte stehen im starken Kontrast zur aktuellen Entwicklung unter Thomas Tuchel, der White im März wieder zurück ins Aufgebot holte.

Also read England nominiert Jobe Bellingham trotz Kritik von Chris Waddle

Die Kontroverse dreht sich um die Ereignisse während der WM 2022 in Katar, als White die englische Nationalmannschaft aus bis heute nicht offiziell bestätigten Gründen verließ. Angeblich stand ein Streit mit dem damaligen Co-Trainer Steve Holland im Mittelpunkt dieser umstrittenen Entscheidung. Während der Turnierphase kam es zu keiner offiziellen Aufklärung über die genauen Hintergründe, was bis heute für Spekulationen sorgt und die Situation belastet.

Tuchels Entscheidung und Spielpraxis von White

Trainer Thomas Tuchel versuchte, mit der Nominierung von Ben White ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Der 29-jährige Arsenal-Profi erhielt im März die Chance, sich im Kader zu etablieren und sein Image wiederherzustellen. In den Testspielen gegen Uruguay und Japan kam White zu Kurzeinsätzen, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen und die Integration in das System zu fördern.

Advertisement

Trotz der Rückholung stand White bei der Weltmeisterschaft selbst sowie in den ersten Spielen der Nations League nicht im englischen Kader, da er verletzungsbedingt ausfiel. Diese Verletzungspause verhinderte eine direkte Konfrontation mit der Kritik aus der Öffentlichkeit und den Medien. Tuchel positionierte die Entscheidung als Zeichen der Unterstützung und des Vertrauens in die Fähigkeit des Spielers, zur Mannschaft zurückzukehren und Leistung zu zeigen.

Kontroverse Meinungen unter den Profis

Während Chris Waddle die Nominierung strikt ablehnt, zeigt sich Teamkollege Jordan Henderson von Chelsea als Unterstützer von White. Der Mittelfeldspieler betonte, dass die Nationalspieler White immer unterstützen würden, was auf einen soliden Zusammenhalt im Team hindeutet. Im Gegensatz zu Waddle, der 1990 im WM-Halbfinale gegen Deutschland einen Elfmeter verschoss und diese Erfahrung möglicherweise mit der aktuellen Debatte verbindet, sieht Henderson die Situation aus einer teamorientierten Perspektive.

Die unterschiedlichen Bewertungen durch Waddle und Henderson verdeutlichen die Spaltung der Meinung in Bezug auf Whites Vergangenheit. Hendersons Position unterstreicht die Bedeutung von Mannschaftsunterstützung und die Bereitschaft, einem Kollegen eine zweite Chance zu geben. Dies steht im Kontrast zu Waddles moralischem Ansatz, der strenge Konsequenzen für das Verlassen des Kaders fordert.

Weiteres Schweigen von White und unklare Zukunft

Ben White selbst hält weiter striktes Schweigen zu den Gründen seines Ausstiegs aus dem Team während der WM 2022. In einem Gespräch mit BBC Radio 5 erklärte er, dass die Öffentlichkeit die ganze Geschichte nicht kenne, weil er nie etwas gesagt habe. White versprach, niemanden zu verraten und bleibt bei seiner Linie der Nicht-Offenlegung der internen Auseinandersetzungen, die zur Trennung führten.

Advertisement

Das fortgesetzte Schweigen des Arsenal-Verteidigers lässt die Debatte über seine Eignung für die Nationalmannschaft weiter schwelen. Bis eine offizielle Klärung durch die Beteiligten erfolgt, bleibt die Frage offen, wie sich die Öffentlichkeit und die Fachwelt langfristig zu Whites Rolle unter Thomas Tuchel positionieren werden. Die Situation bleibt aktuell und wird sich wahrscheinlich erst bei weiteren Nominierungen oder öffentlichen Äußerungen klären.