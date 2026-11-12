Ben White Kritik: Waddle fordert Sperre nach Nationalmannschaftsrückkehr

Chris Waddle verurteilt die Nominierung von Ben White durch Thomas Tuchel. Jordan Henderson unterstützt den Arsenal-Spieler. Details zur Kontroverse um die WM-2022-Flucht.

Die Rückkehr von Ben White in die englische Nationalmannschaft unter Nationaltrainer Thomas Tuchel hat eine deutliche Kontroverse ausgelöst. Während der aktuelle Chefcoach den Abwehrspieler als Teil eines neuen Kapitels betrachtet, äußert der frühere Engländer Chris Waddle scharfe Kritik an der Entscheidung. Waddle geht so weit, dass er Ben White eine lebenslange Sperre für die englische Nationalmannschaft fordert, da der Arsenal -Profi 2022 die Weltmeisterschaft vorzeitig verlassen hat.

Lebenslange Sperre für Ben White gefordert

Chris Waddle, der im WM-Halbfinale 1990 gegen Deutschland einen entscheidenden Elfmeter verschoss, ließ in einem Interview bei iGaming.com keinen Zweifel an seiner Meinung. Er erklärte, er sei überrascht, dass Thomas Tuchel Ben White zurück ins Aufgebot geholt hat, und könne diese Entscheidung nicht verstehen. Für Waddle ist die Ablehnung, das eigene Land zu vertreten, ein schwerwiegender Verstoß. Er betonte, dass jemand, der es ablehnt, für sein Land zu spielen, bei ihm eine lebenslange Sperre verdient.

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Waddles Position steht im starken Kontrast zur aktuellen Politik von Thomas Tuchel. Der Nationaltrainer hat den 29-jährigen Defensivspieler im März dieses Jahres zurück ins Team der Three Lions berufen. Tuchel bezeichnete die Nominierung explizit als das Ende eines Konflikts und den Beginn eines neuen Kapitels in der Beziehung zwischen Spieler und Verband. Dennoch bleibt die Reaktion der Öffentlichkeit und der Ex-Profis gespalten.

Kontroverse um den WM-Ausstieg und die Rolle von Steve Holland

Der Grund für die damalige Entfremdung liegt in den Tagen der Weltmeisterschaft 2022. Ben White verließ die englische Nationalmannschaft aus bis heute nicht offiziell bestätigten Gründen. Berichte deuten darauf hin, dass ein Streit mit dem damaligen Co-Trainer Steve Holland zu dieser umstrittenen Entscheidung führte. Der Abwehrspieler traf die choice, das Turnier vorzeitig zu beenden, was bis heute für Diskussionen sorgt.

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Ben White selbst hält sich weiterhin bedeckt, wenn es um die genauen Hintergründe geht. In einem Gespräch mit BBC Radio 5 erklärte er, dass die Öffentlichkeit die komplette Geschichte nicht kenne, weil er bisher niemals etwas dazu gesagt habe. Er fügte hinzu, dass er niemanden verraten werde, was darauf hindeutet, dass die internen Konflikte und die wahren Motive seines Ausstiegs weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis bleiben.

Unterschiedliche Positionen: Unterstützung durch Jordan Henderson

Nicht alle Stimmen in der englischen Fußballwelt teilen die harten Worte von Chris Waddle. Im Gegensatz zum Kritiker aus den 1990er Jahren äußerte sich Jordan Henderson, der für den FC Chelsea spielt, unterstützend zu seinem Teamkollegen. Henderson betonte, dass die Nationalmannschaftsspieler Ben White immer unterstützen würden.

Diese Position der Solidarität unterstreicht die komplexe Dynamik innerhalb der aktuellen Mannschaft. Während externe Kommentatoren wie Waddle nach strengen Maßstäben urteilen, scheint im Teamlager ein Fokus auf Zusammenhalt und die Zukunft zu liegen. Thomas Tuchel hat mit der Nominierung signalisiert, dass er das vergangene Verhalten hinter sich lassen und den Spieler sportlich nutzen möchte.

Spielperformance und aktuelle Situation im Kader

Seit der Rückholung im März hat Thomas Tuchel Ben White bereits in Testspielen gegen Uruguay und Japan eingesetzt. In diesen Begegnungen kam der Defensivakteur zu Kurzeinsätzen, was seine Wiedereingliederung in den Prozess der Nationalmannschaft dokumentiert. Die sportliche Leistung scheint dabei im Vordergrund zu stehen, auch wenn die historische Belastung durch die WM-2022-Ereignisse noch nicht vollständig abgebaut ist.

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Bei der Weltmeisterschaft selbst sowie in den ersten Spielen der Nations League stand Ben White nicht im englischen Kader. Dies hatte verletzungsbedingte Gründe. Trotz der aktuellen Nominierung und der Testspiele bleibt die Situation für den 29-Jährigen angespannt, da die Kritik von prominenten Ex-Spielern wie Waddle die Wahrnehmung seiner Rückkehr beeinflusst. Die künftigen Auftritte werden zeigen, ob sich die Unterstützung des Trainers und der Teamkollegen in einem stabilen Platz in der Startelf niederschlägt oder ob die Schatten der Vergangenheit weiterhin eine Rolle spielen.