Ben White: Tuchel verteidigt Abwehrspieler nach Pfiffen in Wembley

Ben White wurde beim Nations-League-Sieg gegen Kroatien ausgepfiffen. Nationaltrainer Thomas Tuchel stellte sich klar hinter den Verteidiger.

Das Nations-League-Spiel zwischen England und Kroatien im Wembley-Stadion hätte ein Abend zum Feiern werden sollen. England gewann die Partie mit 2:1, doch der Erfolg wurde durch Pfiffe der eigenen Anhänger gegen Verteidiger Ben White (29/Arsenal) überschattet.

Der Kapitän des Teams bestritt sein 126. Länderspiel und stellte damit einen Rekord auf. Außerdem erzielte er den Siegtreffer. Als Ben White in der 78. Minute eingewechselt wurde, ertönten laute Buhrufe aus dem eigenen Publikum.

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Ben White und die Vorgeschichte aus Katar

Der Groll der Fans geht auf die Weltmeisterschaft 2022 zurück. Ben White verließ damals das Quartier der Mannschaft in Katar vorzeitig, nachdem es zu einem mutmaßlichen Zerwürfnis mit dem damaligen Co-Trainer Steve Holland gekommen sein soll.

Ein Comeback in der Nationalmannschaft feierte Ben White erst unter Thomas Tuchel (53) im März dieses Jahres. Schon damals wurde der Abwehrspieler ausgebuht, was zeigt, dass der Unmut über die Katar-Episode anhält.

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Ben White selbst äußerte sich zuletzt nur knapp. Er erklärte, die Öffentlichkeit kenne nicht die ganze Geschichte, wolle aber niemanden bloßstellen.

Tuchel verteidigt White öffentlich

Nationaltrainer Thomas Tuchel reagierte auf der Pressekonferenz zunächst gelassen. Er sagte mit einem Lächeln, er habe die Buhrufe gar nicht gehört und die Pfiffe gegen Ben White nicht wahrgenommen.

Tuchel äußerte zugleich die Hoffnung, dass sich solche Szenen nicht wiederholen. Ben White sei einer der Spieler der Mannschaft. Seit Thomas Tuchel die Verantwortung trage, wolle Ben White unbedingt Teil der Gruppe sein, und er habe sich keinen einzigen Fehltritt geleistet.

Den sportlichen Wert des Verteidigers hob der Trainer ebenfalls hervor. Nach Einschätzung von Thomas Tuchel spielt Ben White auf höchstem Niveau und kann dem Team helfen, Fußballspiele zu gewinnen.

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Teamgeist und Folgen für den Kader

Thomas Tuchel begründete seine Haltung mit dem Teamgeist. Ben White gehöre zur Gruppe, und die Mannschaft werde diese Gruppe schützen, so der Trainer. Nach dessen Aussage habe Ben White es verdient, bei England zu sein.

Für den Kader bedeutet die Debatte, dass die Reaktion der Fans und die Haltung des Trainers in Wembley klar aufeinandertreffen. Die vorliegenden Informationen nennen keine weiteren Termine oder Maßnahmen im Zusammenhang mit diesem Konflikt.

Ob die Pfiffe im nächsten Länderspiel erneut zu hören sein werden, lässt sich aus den vorliegenden Informationen nicht ableiten. Fest steht, dass Thomas Tuchel den Verteidiger in der Öffentlichkeit deutlich in Schutz genommen hat.