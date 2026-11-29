Benda verteidigt BSW-Kurs zur Zusammenarbeit mit der AfD
Das BSW hat die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gebilligt. Es kommt zu Parteiaustritten. In Brandenburg macht sich die BSW-Landesvorsitzende für die Linie von Sahra Wagenknecht stark.
Das BSW hat die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gebilligt. Es kommt zu Parteiaustritten. In Brandenburg macht sich die BSW-Landesvorsitzende für die Linie von Sahra Wagenknecht stark.
Potsdam/Dresden - Die Brandenburger BSW-Vorsitzende Friederike Benda hat den Kurs der Partei verteidigt, in Sachsen-Anhalt mit der AfD zusammenzuarbeiten.
"Wir werden überall Mehrheitsverhältnisse in der Sache nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen", schrieb sie in einer Mitteilung. Der BSW-Parteitag habe bekräftigt, dass das BSW dafür mit allen politischen Kräften zusammenarbeite, die dazu willens seien. Das BSW setze sich für das Ende der Brandmauer ein, so Benda. Der BSW-Parteitag in Dresden hatte mit großer Mehrheit die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gebilligt, den sogenannten "Magdeburger Weg".
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