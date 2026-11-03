Bene Schulz verlässt die Elevator Boys

Bene Schulz steigt aus der Boygroup Elevator Boys aus. Die Fünfergruppe startete 2021 viral auf TikTok. Nun beendet er die Karriere der Band und startet ein Soloprojekt in Deutschland.

Die fünfjährige Ära der deutschen Social-Media-Phänomene Elevator Boys ist offiziell beendet. Influencer Bene Schulz, 25 Jahre alt, verlässt die Gruppe und beendet damit das gemeinsame Musik- und Video-Projekt. Die Entscheidung fiel nach einer intensiven Phase der Selbstfindung, in der Schulz feststellte, dass er sich innerhalb der Gruppe selbst verloren hatte. Im Rahmen einer gemeinsamen Podcast-Veröffentlichung gab er bekannt, dass er seine Zukunft nun als Solokünstler in Deutschland verfolgen möchte.

Der Ausstieg aus der fünfjährigen Karriere

Die Elevator Boys wurden im Sommer 2021 durch kurze, choreographierte Videos in Aufzügen auf der Plattform TikTok international bekannt. Die ursprüngliche Fünfergruppe bestand aus den Mitgliedern Tim Schäcker, Julien Brown, Jacob Rott, Luis Freitag und Bene Schulz. Vier der fünf Mitglieder zogen damals gemeinsam nach Berlin, wo sie teilweise auch in einer Wohngemeinschaft lebten. Mit Ausnahme von Julien Brown stammen alle Mitglieder aus dem Raum Frankfurt. Seit 2024 versuchten die Jugendlichen auch außerhalb der kurzen Videoclips als reguläre Musikband zu bestehen und veröffentlichten Songs.

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Bene Schulz möchte eigene deutsche Stories erzählen

Bene Schulz begründet seinen Ausstieg damit, dass er sich in der kollektiven Kreativität der Gruppe nicht mehr wiederfand. Ihm war klar, dass er kulturell und künstlerisch einen anderen Weg gehen muss. Während die Band in ihrer öffentlichen Kommunikation international und englischsprachig auftrat, möchte Schulz ab sofort eigene Geschichten erzählen und auf Deutsch singen. Er betonte, dass die Zeit der Elevator Boys für ihn an diesem Punkt enden muss, da er nicht länger in einer Komfortzone verweilen wollte, die seine persönliche Entwicklung blockierte. Er wollte seine eigene Identität als Künstler wiederentdecken.

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Getrennte Wege und internationale Ambitionen der Band

Während Schulz weiterhin in Deutschland Fuß fassen möchte, haben die verbleibenden vier Mitglieder Tim Schäcker, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag andere Pläne. Sie beabsichtigen, einen größeren Teil ihrer Zeit in Los Angeles zu verbringen und dort international durchzustarten. Dieser strategische Unterschied in der Ausrichtung war ein weiterer Faktor für die Trennung. Die Jungs versicherten dennoch, dass ihre Freundschaft privat und auf einer soliden Basis bleibt. Sie betonen, dass die berufliche Trennung keinen Einfluss auf das persönliche Miteinander habe.

Vergangene Kontroversen bleiben ein Teil der Geschichte

Der Ausstieg findet nicht völlig ohne Schatten der Vergangenheit statt. In der Vergangenheit hatten die Elevator Boys die Kritik geäußert, dass andere Creator ihre Videos kopiert hatten. Schulz hatte sich für die Löschung zweier Clips entschuldigt. Dennoch wird deutlich, dass dieser Vorfall nicht der Hauptgrund für den Ausstieg ist. Die Gruppe hebt hervor, dass die persönliche Beziehung zwischen allen Beteiligten weiterhin intakt ist. Schulz verabschiedet sich nicht vollständig von seiner Vergangenheit, da er angibt, noch viel DNA der Elevator Boys in sich zu tragen.