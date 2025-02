Benedict Hollerbach: Union-Stürmer auf dem Radar von Borussia Dortmund

Der 23-jährige Angreifer von Union Berlin, Benedict Hollerbach, hat in der Bundesliga mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Besonders Borussia Dortmund soll den Stürmer aufmerksam beäugen und ihn als mögliche Verstärkung für die kommende Saison ins Auge fassen.

Von wegen Torflaute! Der 1. FC Union Berlin hat seine Pleitenserie beendet und am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim mit 4:0 triumphiert. Viermal trafen die Köpenicker ins Netz: Neben Neuzugang Marin Ljubicic und dem eingewechselten Andrej Ilic erzielte auch Benedict Hollerbach – sogar zweimal – ein Tor. Hollerbach, der im Sommer 2023 zu Union Berlin gewechselt ist, sorgt seitdem für Aufsehen.

Der Angreifer hatte vor seinem Wechsel maßgeblich dazu beigetragen, dass Wehen Wiesbaden den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte. Nun, ein Jahr später, zählt der 23-Jährige zu den wenigen Konstanten in einer schwierigen Saison für die Eisernen. Seine Leistungen sind nicht unbemerkt geblieben – insbesondere Borussia Dortmund soll ein Auge auf ihn geworfen haben. Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 21 Bundesligaspielen hat sich Hollerbach als einer der wichtigsten Offensivspieler bei Union etabliert. Trotz der durchwachsenen Saison des Klubs überzeugt er mit Dynamik, Einsatzwillen und einem starken Zug zum Tor. Besonders seine Schnelligkeit und seine Durchsetzungsfähigkeit im Eins-gegen-Eins machen ihn zu einer echten Waffe im Offensivspiel. Laut dem spanischen Portal 'fichajes.net' beobachtet Borussia Dortmund genau diese Entwicklung und sieht in dem ehemaligen Juniorennationalspieler eine mögliche Verstärkung für die kommende Spielzeit. Der BVB soll Hollerbach als 'interessante Alternative' für das Sturmzentrum betrachten. Seine Variabilität macht ihn besonders spannend: Er kann nicht nur als klassische Spitze agieren, sondern auch über die Flügel oder als hängende Spitze spielen. Damit ähnelt sein Profil dem von Maximilian Beier, der im Sommer 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Hoffenheim nach Dortmund wechselte. Der Weg von Hollerbach ins deutsche Oberhaus begann in der Jugend von 1860 München, ehe er zum FC Bayern wechselte. Später wurde er im Nachwuchs des VfB Stuttgart weiter ausgebildet. Bei Wehen Wiesbaden reifte er schließlich zum Leistungsträger, was ihm 2023 den Wechsel in die Bundesliga einbrachte. Seitdem bestritt er 52 Pflichtspiele für Union Berlin, in denen er elf Treffer erzielte und vier weitere vorbereitete. Seine Entwicklung bei Union zeigt, dass er sich auch auf höherem Niveau behaupten kann, was ihn für viele Vereine interessant macht. Ob Borussia Dortmund im Sommer tatsächlich bei Union Berlin zuschlägt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Hollerbach mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten geweckt hat. Sollte Union ihn ziehen lassen, könnte er der nächste deutsche Angreifer sein, der den Weg zu einem Top-Klub findet





watson_de / 🏆 105. in DE

Benedikt Hollerbach Union Berlin Borussia Dortmund Bundesliga Transfer Sturmspitze Offensivspieler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

