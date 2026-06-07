Benefizspiel für Heiko Weber: Ehemalige Weggefährten zeigen Herz und sammeln Spenden gegen Krebs

Über 800 Zuschauer kamen ins Kultstadion Roter Hügel, um die Legende Heiko Weber zu unterstützen. Bei einem Benefizspiel zwischen dem FC Thüringen Weida und einer Traditionself kamen 2000 Euro für seine Krebsbehandlung zusammen. Viele ehemalige Mitspieler und Wegbegleiter waren dabei und zauberten dem erkrankten Ex-Profi ein Lächeln ins Gesicht.

Rund 800 Zuschauer versammelten sich am Freitagabend im Kultstadion Roter Hügel, um ein ganz besonderes Benefizspiel zu erleben. Der FC Thüringen Weida und die Traditionself der Weidaer hatten zu einem Freundschaftsspiel geladen, dessen Erlös der Behandlung von Heiko Weber zugutekommen sollte.

Der ehemalige Fußballprofi und Trainer leidet an Bauchspeicheldrüsenkrebs und befindet sich mitten in der Chemotherapie. Die Spendenaktion brachte insgesamt 2000 Euro ein, gesammelt durch Eintrittsgelder und weitere Spenden. Weber, der einst für den FC Carl Zeiss Jena und andere Vereine spielte und später als Trainer den FCC von der Oberliga in die Zweite Liga führte, ist eine lebende Legende des ostdeutschen Fußballs.

Seine Erkrankung hatte viele Weggefährten tief bewegt, und so kamen sie am Freitagabend zusammen, um ihm ihre Unterstützung zu zeigen. Die Stimmung im Stadion war ergreifend: Von Beginn an war klar, dass es hier um mehr als nur um Fußball ging. Unter den Spielern auf dem Rasen befanden sich zahlreiche ehemalige Größen des FCC. Vize-Weltmeister Bernd Schneider, der einst mit Weber auf dem Platz stand, war ebenso dabei wie Mark Zimmermann, Olaf Holetschek und Stefan Treitl.

Kevin Schlitte reiste extra an, obwohl er verletzt war, um seinen alten Trainer zu unterstützen. Die Aufstiegshelden der Jahre 2004 bis 2006 bildeten das Gerüst dieser besonderen Mannschaft. Kais Manai, Alexander Maul und Torsten Ziegner machten deutlich, was wirklich wichtig ist: Vor dem Anpfiff baten seine früheren Schützlinge ihren alten Boss und seinen einstigen Co-Trainer Marco Kämpfe in die Kabine. Weber, der zwischenzeitlich kurz in der Bundesliga trainierte, hielt eine emotionale Ansprache.

Wie er später zugab, hatte er Tränen in den Augen. Auf der Fahrt zum Stadion hatte er noch ein mulmiges Gefühl, doch das Wiedersehen mit all den Weggefährten gab ihm unglaublich viel Kraft. Schneider nahm seinen früheren Mitspieler mehrfach in den Arm und betonte, dass Webers positive Grundeinstellung ihm im Kampf gegen den Krebs helfe. Nach dem Spiel saßen drei Generationen Jenaer Spieler beim Bier rund um die Ersatzbank und erzählten Anekdoten aus den erfolgreichen Tagen.

Ein besonderer Moment ereignete sich abseits des Spielfelds. Der FCC-Fan Volker Nimke, 67 Jahre alt, aus Jena, hatte eine besondere Aktion vorbereitet: Er trug exakt das Trikot, mit dem Weber 1991 in Cottbus das letzte Tor der DDR-Oberliga geschossen hatte. Dieser Treffer zum 2:0 brachte Jena zum ersten Mal in die Zweite Liga. Nach dem Spiel warf Weber das Trikot über den Zaun zu Nimke, der es seitdem aufbewahrt hat.

Nun inspizierte Weber das Trikot und bestätigte: Das ist es. Mensch, ist das lange her. Der Blick des 59-Jährigen ist jedoch nach vorne gerichtet. Er verbringt viel Zeit mit seinen Kindern und Enkeln.

Die Behandlung ist noch nicht abgeschlossen. Bald steht eine neue Untersuchung an, die zeigen wird, ob die Chemotherapie anschlägt und wie sich der Krebs entwickelt. Aber in diesem Moment, umringt von Freunden und Familie, flüsterte Weber: Gerade geht es mir gut. Die Solidarität und die herzliche Atmosphäre an diesem Abend zeigten, dass der Fußball mehr sein kann als nur ein Spiel.

Die Gemeinschaft hält zusammen, besonders wenn einer der Ihren in Not ist. Heiko Weber wird diesen Abend so schnell nicht vergessen, und auch die Zuschauer im Roten Hügel werden die Emotionen und die gezeigte Menschlichkeit in Erinnerung behalten





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