Benefizspiel und Vereinsfest des TSV 1903: Einnahmen für die Initiative "Platz für die Jugend" gesammelt

Der Turn- und Sportverein 1903 lädt zum Vereinsfest, bei dem Einnahmen für die Initiative "Platz für die Jugend" gesammelt werden sollen. Hans Jerke, der Pegau-Vorstand, betont, dass die Ideen vielfältig sind, aber die Mittel noch gering. Ziel ist es, den Platz multifunktional zu gestalten und für jeden etwas zu bieten. Besonders freuen sich die Verantwortlichen, dass ehemalige Spieler und Funktionäre der drei großen Leipziger Fußballclubs, Lok Leipzig, BSG Chemie Leipzig und RB Leipzig, sowie aus anderen Vereinen aus dem Ostfußball gemeinsam auf dem Feld stehen werden. Auf dem Platz stehen mit Dominik Kaiser der Mann, der für RB Leipzig einst das erste Tor in der Bundesliga erzielte. Toni Wachsmuth, Sport-Geschäftsführer von Lok Leipzig, ist ebenso dabei wie Miroslav Jagatic, ehemaliger Trainer der BSG Chemie Leipzig. Auch Ostfußball-Legende Khvicha Shubitidze (Trainer von Erzgebirge Aue) schnürt die Fußballschuhe. Zudem lässt es sich auch Robert Zickert (Ex-Lok, Ex-CFC) nicht nehmen, diese Aktion zu unterstützen. Das ganze Team spielt unter dem passenden Namen FC Kunterbunt und wird die Allstars von TuS Pegau herausfordern. Der Eintritt für das Benefizspiel kostet sechs Euro, Kinder bis 16 zahlen drei Euro. Im Anschluss an das Benefizspiel wird im Partyzelt auf der Großen Reitbahn weiter gefeiert.

Der Turn- und Sport verein 1903 lädt zum Vereinsfest , bei dem Einnahmen für die Initiative "Platz für die Jugend" gesammelt werden sollen. Hans Jerke, der Pegau-Vorstand, betont, dass die Ideen vielfältig sind, aber die Mittel noch gering.

Ziel ist es, den Platz multifunktional zu gestalten und für jeden etwas zu bieten. Besonders freuen sich die Verantwortlichen, dass ehemalige Spieler und Funktionäre der drei großen Leipziger Fußballclubs, Lok Leipzig, BSG Chemie Leipzig und RB Leipzig, sowie aus anderen Vereinen aus dem Ostfußball gemeinsam auf dem Feld stehen werden. Auf dem Platz steht mit Dominik Kaiser der Mann, der für RB Leipzig einst das erste Tor in der Bundesliga erzielte.

Toni Wachsmuth, Sport-Geschäftsführer von Lok Leipzig, ist ebenso dabei wie Miroslav Jagatic, ehemaliger Trainer der BSG Chemie Leipzig. Auch Ostfußball-Legende Khvicha Shubitidze (Trainer von Erzgebirge Aue) schnürt die Fußballschuhe.

Zudem lässt es sich auch Robert Zickert (Ex-Lok, Ex-CFC) nicht nehmen, diese Aktion zu unterstützen. Das ganze Team spielt unter dem passenden Namen FC Kunterbunt und wird die Allstars von TuS Pegau herausfordern. Der Eintritt für das Benefizspiel kostet sechs Euro, Kinder bis 16 zahlen drei Euro. Im Anschluss an das Benefizspiel wird im Partyzelt auf der Großen Reitbahn weiter gefeiert





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