Benfica Lissabon gewinnt das erste Rückspiel gegen AS Monaco in der UEFA Europa League-Qualifikation mit 1:0. Die portugiesischen Gäste gingen durch Pavlidis in Führung und profitierten von einer Gelb-Rot-Entscheidung gegen Al-Musrati in der zweiten Halbzeit.

Benfica Lissabon hat im Rückspiel der UEFA Europa League- Qualifikation gegen AS Monaco einen leichten Vorteil errungen. Dank des Treffers von Pavlidis setzte sich der portugiesische Vertreter mit 1:0 durch. Der Sieg ermöglicht Benfica einen komfortableren Start in das zweite Spiel des Rückrunden-Duells. Benfica -Trainer Bruno Lage führte einige Veränderungen in der Startelf durch, während AS Monaco vier frische Gesichter in der Mannschaft aufwies.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand erst Ende November statt, als Benfica ebenfalls die Oberhand behielt. Das Spiel begann mit einem Distanzversuch von Carreras für die Gäste, gefolgt von einer guten Chance für Akliouche von Benfica. Monaco dominierte die ersten Minuten, konnte aber keine Torchancen kreieren. Die zweite Halbzeit begann für Monaco unglücklich. Das portugiesische Team ging durch einen feinen Lupfer von Pavlidis in Führung. Nur vier Minuten später wurde Al-Musrati für Monaco mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, was die Situation für die Hausherren weiter verschlimmerte. Benfica nutzte seine Überzahl jedoch nicht optimal aus und konnte die Führung nicht ausbauen. Während di Maria für Benfica eingewechselt wurde, musste er sich kurz darauf verletzt vom Feld wieder zurückziehen. Monaco konnte in Unterzahl kaum noch offensiv überzeugen und Benfica schien zufrieden mit dem knappen Vorsprung und der sicheren Überlebenswahrscheinlichkeit im Rückspiel.





