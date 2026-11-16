Bengals besiegen Steelers 38:18 - Burrow dominiert NFC North Führung

Joe Burrow wirft vier Touchdowns, die Cincinnati Bengals holen die alleinige Tabellenführung in der AFC North. Detaillierte Analyse des Sunday Night Games.

Die Cincinnati Bengals haben im Sunday Night Game der NFL die Pittsburgh Steelers mit 38:18 besiegt und damit die alleinige Tabellenführung in der AFC North erobert. Für Cincinnati markiert dieser Sieg den fünften Sieg in Folge und festigt die Position als Top-Team der Division. Joe Burrow präsentierte sich dabei als dominierende Kraft, die das Spielgeschehen entscheidend bestimmte und seine Mannschaft zum klaren Erfolg führte.

Joe Burrows statistische Dominanz

Der Quarterback der Bengals erlebte einen herausragenden Tag und traf 35 seiner 44 Pässe, was einer Erfolgsquote von über 79 Prozent entspricht. Dabei erzielte er 409 Yards Raumgewinn und vier Touchdowns. Das Zusammenspiel mit Wide Receiver Ja'Marr Chase funktionierte besonders gut, da Chase elf Pässe fing und dabei beeindruckende 231 Yards sammelte. Auch Running Back Chase Brown steuerte mit zwei Touchdowns durch gefangene Pässe und insgesamt 82 Yards Raumgewinn signifikant zum Sieg bei.

Also read Joe Burrow jagt NFL-Rekord von Peyton Manning

Struggles der Pittsburgh Steelers

Die gegnerische Seite erlebte einen Abend ohne Höhepunkte. Der 42-jährige Quarterback der Steelers startete 0-8 und brachte erst seinen neunten Passversuch im zweiten Viertel an den Mann. Dies stellte einen neuen Regular-Season-Rekord der Steelers für die meisten aufeinanderfolgenden Passversuche ohne erfolgreichen Start in ein Spiel dar. Zudem wurde er von der Bengals-Defensive dreimal gesackt und zeigte sich insgesamt wirkungslos.

Defensive und Offensive Bilanz

Die Defensive der Bengals kontrollierte das Spielgeschehen effektiv und behinderte die Angriffe der Steelers massiv. Der Quarterback der Steelers beendete das Spiel mit einer Bilanz von 129 Passing Yards bei 15 erfolgreichen Pässen aus 29 Versuchen, was als ernüchternd beschrieben wird. Die Bengals hatten einem gegnerischen Quarterback in ihrer Geschichte nur fünfmal mehr Raumgewinn durch Pässe gestattet, was die Stärke der Verteidigung unterstreicht.

Advertisement

Auswirkungen auf die Tabellenführung

Mit dem deutlichen Sieg verbesserten die Bengals ihre Bilanz auf 7:2, während Pittsburgh nach der Niederlage bei 6:3 liegt. Für Burrow war dies das zehnte Spiel seiner NFL-Karriere mit mindestens 400 Passing Yards, wobei allein drei dieser Leistungen in dieser Saison stattfanden. Die AFC North steht nun unter der Kontrolle von Cincinnati, was die Erwartungen für die restliche Saison deutlich verändert.

Prognosen für das weitere Saisonverlauf

Der Sieg hat nicht nur die aktuelle Tabellenposition verbessert, sondern auch die Moral im Team gestärkt. Mit der gewonnenen Führung in der Division haben die Bengals eine starke Position für die Play-offs erworben. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein, um diese Vormachtstellung zu halten und die Playoff-Qualifikation sicherzustellen. Die Kombination aus Burrows Passing-Spiel und der starken Defense macht Cincinnati zu einem der favorisierten Teams in der AFC.