Benito Salazar: Amputierter DFB-Nationalspieler startet mit KFC Uerdingen in die WM

Benito Salazar (18) startet mit der deutschen Amputierten-Fußball-Nationalmannschaft zur WM in Mexiko. Der Spieler des KFC Uerdingen teilt Geburtstag mit Lennart Karl und hofft auf große Erfolge.

Der 18-jährige Berliner Benito Salazar reist vom 13. bis 22. November nach Mexiko, um mit der deutschen Nationalmannschaft im Amputiertenfußball an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Der am 22. Februar 2008 geborene Student und Werkstudent sieht diese Teilnahme als den Lohn für jahrelanges Durchhaltevermögen, mühsame Reisen an den Wochenenden und die Überwindung persönlicher Rückschläge auf dem Weg zum Sport.

Technik ohne Prothese und Krücken auf dem Spielfeld

Benito Salazar trägt im Training am Jahn-Sportpark in Berlin das Nationalmannschaftstrikot mit der Rückennummer 7 und hat philippinische Wurzeln, was seine kulturelle Identität prägt. Kurz bevor er das Spielfeld betritt, nimmt er seine Prothese am rechten Bein ab und greift zu zwei Krücken, da er ohne Prothese und mit Krücken auch bei der WM aufs Feld geht. Mit den Krücken darf er den Ball jedoch nicht spielen, da dies als Handspiel gewertet würde und verboten ist.

Auch mit seinem verkürzten rechten Bein darf Salazar den Ball nicht berühren, da die Regeln strikt vorschreiben, dass man immer aufs richtige Bein spielen muss. Salazar erklärt, dass der Ball bei einem Kontakt mit dem falschen Bein nicht korrekt ankommt und der Spielzug abgebrochen wird. Seit seiner Geburt ist sein rechtes Bein verkürzt, was im Alltag keine große Einschränkung darstellt, weshalb er dort seine Prothese trägt, auf dem Feld jedoch nicht.

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Auf den Berliner Bolzplätzen sind die anderen Kicker oft erst vorsichtig, wenn der Schöneberger mit seinen Krücken mitspielt, doch später merkt man, dass man total normal spielen kann. Dies unterstreicht die Anpassungsfähigkeit und das Können des 18-Jährigen, der trotz seiner Einschränkung eine hohe technische Fähigkeit im Dribbling und Passspiel besitzt, die ihn von anderen Spielern abhebt.

Rettung durch den KFC Uerdingen und deutscher Meistertitel

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Fußball kam Benito Salazar über Umwege in sein Leben, nachdem seine Mutter einen Zeitungsartikel über ein Berliner Amputierten-Team in einer Gruppe gesehen hatte. So ging er zu Tennis Borussia Berlin, das abstieg und einsparen musste, woraufhin der Verein Salazars Team strich, da die Bundesliga-Mannschaft zwei Tage vor Saisonstart keinen Verein mehr hatte. Die Rettung kam in letzter Sekunde: Der KFC Uerdingen erklärte sich bereit, den Verein aufzunehmen und rettete so die Mannschaft.

Manuel Kölker vom KFC Uerdingen erklärt, dass man sich damals sehr schnell und aus voller Überzeugung in nur wenigen Stunden für diesen Schritt entschieden habe, denn ansonsten hätte eine sehr begabte Mannschaft mit mehreren Nationalspielern nicht in der Liga weitermachen können. Salazar und seine Teamkollegen zahlten das Vertrauen des KFC prompt zurück, indem sie sich in diesem Herbst ungeschlagen zum Deutschen Meister krönten, was den Verein in Krefeld zum Titelträger machte und die Entscheidung der Vereinsführung rechtfertigte.

Salazar muss für Spiele und Trainingswochenenden mindestens einmal im Monat von Berlin nach Krefeld fahren, um für den Verein aktiv zu sein. Neben seinem Studium in Berlin, wo er Politik und Publizistik studiert, arbeitet der 18-Jährige auch als Werkstudent, was seine Zeitplanung herausfordernd gestaltet, aber genug Zeit zum Kicken mit Freunden lässt, was sich sportlich auszahlt.

Harte WM-Herausforderung in Mexiko und Vergleich zu Lennart Karl

Als SPORT BILD Benito Salazar auf den gleichen Geburtstag am 22. Februar wie den Bayern-Star Lennart Karl anspricht, muss er lachen, da er diesen als sehr coolen und quirligen Spieler bewundert. Salazar findet es krass, ein extremer Zufall ist, dass Lennart Karl bei der WM dabei gewesen wäre, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, und er jetzt zur WM nach Mexiko geht, was eine besondere Parallele in ihren Karrieren darstellt.

Salazar lobt Lennart Karl als vielleicht den besten Dribbler, den Deutschland im Moment hat, und sagt, dass er gerne mag, wo er Steigerungspotenzial hat, was die gegenseitige Wertschätzung zwischen den beiden Spielern unterstreicht. Diese Überzeugung, dass eine Einschränkung ihn am Ende sogar in die Champions League bringt, kann es für Salazar weit gehen lassen, erst bei der WM, dann in der Champions League, was sein ambitioniertes Ziel darstellt.

In der WM-Gruppe warten auf Salazar und seine Teamkollegen harte Brocken, da es gegen Japan, die Ukraine und Brasilien geht, was die Konkurrenz auf höchstem Niveau darstellt. Besonders gegen die Südamerikaner wird es laut Salazar schwer, da diese sehr viele trickreiche Spieler haben, was eine besondere taktische Herausforderung für das deutsche Team bedeutet.

In der Nationalmannschaft muss jeder um seinen Platz kämpfen, doch Salazar ist zuversichtlich, dass er auf seine Minuten kommt, was seine mentale Stärke und seinen Glauben an die eigenen Fähigkeiten unterstreicht. Klaudiusz Dittrich ist sein Trainer beim KFC Uerdingen und gleichzeitig auch Nationaltrainer Deutschlands, der über Salazar sagt, dass seine Stärken das Läuferische sind und dass er immer wieder versucht, gefährliche Pässe zu spielen, weil er das Spiel liest.

Dass Salazar sich mit gerade einmal 18 Jahren noch entwickeln kann, ist klar, wobei das Einzige, wo er sich noch verbessern muss, das Zweikampfverhalten ist, was ein konkretes Trainingsziel für die Zukunft darstellt. Mit dieser positiven Einstellung und dem Support seiner Trainer sowie des Vereins KFC Uerdingen ist er bereit, die Herausforderungen der WM in Mexiko zu meistern und seine Ambitionen auf eine große Karriere zu verfolgen.