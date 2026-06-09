Benjamin Henrichs zeigt Luxus-Villa in Marbella nach Instagram-Pause

Nationalspieler Benjamin Henrichs ist nach zweiwöchiger Instagram-Pause zurück und gewährt Einblicke in seine luxuriöse Unterkunft in Marbella. Zusammen mit Freunden mietet er eine 590 Quadratmeter große Villa für 25.000 Euro pro Woche. Die Ausstattung umfasst unter anderem einen Kino-Keller, eine Sauna, einen Fitnessraum und einen XXL-Pool im Garten. Henrichs betont, dass er auch im Urlaub nicht auf Fußball verzichtet.

Gut zwei Wochen war Nationalspieler Benjamin Henrichs (28) auf Instagram verschwunden. Die Enttäuschung über die verpasste WM schien groß. Jetzt ist der Account des Rechtsverteidigers von RB Leipzig wieder aktiv, und Henrichs führt durch die Luxus-Villa, in der er mit fünf Freunden und dem Cottbus-Profi Anderson Lucoqui (28) zwölf Tage lang wohnt.

Die Villa bietet etwa 590 Quadratmeter Wohnfläche auf einem 1700 Quadratmeter großen Grundstück. Den genauen Kaufpreis kennt Henrichs nicht, da er die Villa nur mietet. Schätzungen liegen bei sieben bis acht Millionen Euro. Die Miete für eine Woche beträgt laut offizieller Homepage 25.000 Euro.

Die Villa erstreckt sich über vier Etagen und verfügt über einen Kino-Keller mit Billardtisch, eine hauseigene Sauna, einen Fitnessraum und einen Fahrstuhl zur Dachterrasse mit Whirlpool. Das größte Zimmer beeindruckt mit einem begehbaren Kleiderschrank und einer freistehenden Badewanne. Der Garten bietet einen XXL-Pool und viel Platz zum Fußballspielen. Henrichs hat einen Ball aus Deutschland mitgebracht und sagt lachend, dass sie im Garten wie kleine Jungs kickern.

Fußball bleibt auch im Urlaub zentral. Marbella sieht er als perfektes Ziel, weil er hier das Maximum an Urlaub rausholen kann. Die Tage unter Spaniens Sonne genießt er in vollen Zügen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Benjamin Henrichs RB Leipzig Luxusvilla Marbella Instagram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guirassy bleibt im europäischen Spitzenfußball: Aston Villa und Fenerbahce Istanbul beobachten ihn intensivGuirassy, der Torjäger von Borussia Dortmund, gilt als begehrtester Stürmer Europas. Aston Villa und Fenerbahce Istanbul beobachten ihn intensiv, während Saudi-Arabien keine Option mehr ist. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert und die Klubs müssen umfangreich geprüft und abgestimmt werden.

Read more »

USA statt Marbella: Nachrücker Ouédraogo Erster im WM-CampAls ihn der Anruf des Bundestrainers erreicht, muss Assan Ouédraogo die frohe Botschaft erstmal sacken lassen. Aber dann ist er flott...

Read more »

Trotz Mega-Villa wird es bei Bushido vom Platz her zu engTrotz 1000 Quadratmetern: Warum es bei Bushido und Anna-Maria Ferchichi manchmal eng wird und wie sie ihr Zuhause in München gestalten.

Read more »

Die Geissens: Robert und Carmen planen die Einrichtung der neuen VillaBaustellen-Chaos, Familienstreit und verrückte Luxusideen: Bei den Geissens überschlagen sich die Ereignisse. Während Robert nach dem Architekten-Aus selbst die Bauleitung übernimmt, eskaliert der Streit mit Davina und Shania immer weiter. Parallel sorgen Weihnachten im Hochsommer, eine überflutete Baustelle und ein fehlerhafter Designer-Pferdesattel für jede Menge Chaos.

Read more »