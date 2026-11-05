Benjamin Källman bleibt Hannover 96 treu trotz Torflaute

Nach 14 Spieltagen ohne Tor trifft sich der Ex-Nationalspieler mit Sandro Wagner, um seine Platzierung und Mentalität zu verbessern. Hannover 96 hofft auf Comeback.

Der finnische Stürmer Benjamin Källman befindet sich in einer offensiven Durststrecke. Sein letzter Treffer für Hannover 96 datiert vom 18. April im Spiel gegen Paderborn. Das Unentschieden endete 1:1, doch seither vergingen 14 Spieltage ohne seinen Torerfolg. Die Torflaut ist dabei umso verwunderlicher, da Källman in der vorangegangenen Spielzeit mit 14 Toren und zwei Vorlagen zu den effektivsten Angreifern der 2. Liga zählte. Der 28-Jährige war trotz dieser Statistiken unter dem damaligen Cheftrainer Christian Titz nur eingeschränkt im Stammteam gesetzt.

Källman sucht Lösungen bei Sandro Wagner

Um die offensive Stagnation zu durchbrechen, sucht der 28-Jährige gezielt das Gespräch mit dem erfahrenden Kollegen Sandro Wagner. Wagner hat dem finnischen Nationalspieler wertvolle Ratschläge gegeben, die sich primär auf die räumliche Wahrnehmung konzentrieren. Der Fokus liegt dabei auf der optimalen Platzierung und der richtigen Bewegung im Strafraum. Källman betont, dass Wagner die typischen psychischen und physischen Herausforderungen eines Stürmers in solchen Phasen gut versteht und ihm zeigt, wie er sich in kritischen Situationen besser positionieren kann. Diese taktischen Hinweise sollen helfen, die fehlende Treffsicherheit wiederherzustellen.

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Mentalität und Verständnis der Trainer

Die Unterstützung des neuen Trainingsstabes spielt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der Krise. Källman vertraut darauf, dass die Tore früher oder später folgen werden, solang er seine Grundprinzipien einhält. Christian Titz und sein Team erkennen an, dass der Angreifer über ein tiefes Verständnis der taktischen Anforderungen verfügt. Der 55-jährige Ex-Trainer Titz, unter dem Källman bereits tätig war, weiß um die Qualitäten des Spielers. Zudem ist Källman mit elf Toren in 41 Länderspielen für Finnland eine etablierte Größe im internationalen Fußball. Diese Statistiken unterstreichen, dass es sich um eine temporäre Schwächephase und nicht um einen Verlust der generellen Spielstärke handelt.

Auswirkungen auf die Teamdynamik

Neben der individuellen Krise belastet auch der Weggang von Jonas Boldt das Umfeld bei Hannover 96. Der 44-jährige Vorstands- und Teamboss war eine feste Größe im täglichen Umgang mit der Mannschaft. Källman räumt ein, dass der Abschied von Boldt Auswirkungen auf die Konzentration im Training und in den Spielen hat. Die persönliche Beziehung, die durch die tägliche Zusammenarbeit entstanden ist, fehlt nun. Der finnische Profi empfindet diesen Verlust als schade, betont jedoch, dass die professionelle Ausrichtung der Gruppe weiter aufrechterhalten werden muss. Die Anpassung an diese Veränderung ist Teil der aktuellen mentalen Arbeit im Kader.

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Strategie gegen die Torflaute

Um nicht in Verzweiflung zu verfallen, versucht Källman, den Zwang zur Torjagd loszulassen. Er akzeptiert, dass das Toreschießen oft dann geschieht, wenn man es nicht erzwinge. Manchmal sei es sogar hilfreich, den Ball im Zweifelsfall noch einmal zu spielen, anstatt einen erzwungenen Abschluss zu versuchen. Plötzlich kann dann der Erfolg eintreten, wenn die Situation natürlich entsteht. Diese philosophische Herangehensweise soll ihm helfen, locker zu bleiben und die Qualität seiner Entscheidungen zu verbessern, anstatt sich unter den Druck der eigenen Statistik zu stellen.

Beitrag über die Tore hinaus

Bis die offensive Wendemarke erreicht ist, konzentriert sich der Rechtsfuß auf andere Aspekte seines Spiels. Er ist sich bewusst, dass er einer Mannschaft auch ohne eigene Treffer helfen kann. Dies geschieht durch Raumeroberung, Spielverlagerung und das Schaffen von Freiheit für die Mitspieler. Diese Rolle nimmt er im Moment bewusst an, um die persönliche Formkurve wieder nach oben zu richten. Die Geduld des Trainers und des Umfelds erlaubt es ihm, diese Phase als Lernprozess zu begreifen. Sein Ziel ist es, seine Beweglichkeit im Sturmzentrum zu optimieren und die mentale Stärke zurückzugewinnen, die ihn früher zu einem der gefährlichsten Angreifer der Liga machte.