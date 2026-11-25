Benjamin Löwen gewinnt die MLS Auszeichnung Comeback Player of the Year 2026. Der Mittelfeldspieler ehrt seine verstorbene Ehefrau Ilona nach ihrer Krebserkrankung.

Benjamin Löwen wurde offiziell zum Comeback Spieler des Jahres 2026 in der Major League Soccer (MLS) gekürt. Der Mittelfeldspieler der San Jose Earthquakes erhält diese prestigeträchtige Auszeichnung knapp ein halbes Jahr, nachdem sein Leben durch den Tod seiner Ehefrau Ilona erschüttert wurde. Die Ehrung würdigt nicht nur seine sportliche Rückkehr auf das Feld, sondern auch seine persönliche Stärke in einer extrem schweren Lebensphase.

Hintergrund des Comeback Spieler des Jahres 2026

Die Nominierung und der folgende Gewinn der Auszeichnung für Benjamin Löwen stehen in direktem Zusammenhang mit den Ereignissen des Jahres 2024. In diesem Jahr wurde bei Ilona Löwen Hirnkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Diese schwere Diagnose markierte den Wendepunkt in der Karriere des Profifußballers, der zuvor durch seine Leistungen in der Bundesliga und der MLS bekannt war.

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Benjamin Löwen stellte die Familie und die medizinische Behandlung seiner Frau vor seine sportlichen Verpflichtungen. Er kehrte zeitweise nach Deutschland zurück, um während der intensiven Therapie an der Seite seiner Ehefrau zu sein. Diese Entscheidung führte dazu, dass er während der MLS-Saison 2025 für seinen damaligen Verein St. Louis City SC 15 von insgesamt 34 Ligaspielen verpasste. Die Auszeit vom Profifußball war notwendig, um seine Prioritäten auf das private Leid zu setzen.

Am 9. März 2026 endete der Kampf von Ilona Löwen gegen die Krebserkrankung tragisch. Sie verstarb an den Folgen ihrer Erkrankung. Nur wenige Wochen nach diesem tiefen persönlichen Verlust zeigte Benjamin Löwen seine psychische und physische Widerstandsfähigkeit, indem er den Schritt zurück in den Leistungssport wagte. Seine schnelle Rückkehr auf das Spielfeld wurde von der Fachwelt und der Fangemeinde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.

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Sportliche Rückkehr zu St. Louis City SC und San Jose

Das offizielle Comeback von Benjamin Löwen auf dem Fußballplatz erfolgte am 18. April 2026. Bei diesem wichtigen Spiel gegen die Seattle Sounders stand er erstmals seit Oktober 2025 wieder in einem MLS-Elf auf. Die Rückkehr war unmittelbar mit einem persönlichen Erfolg gekrönt, da der Mittelfeldspieler direkt ein Tor erzielte. Dieser erste Treffer nach langer Pause signalisierte seine Bereitschaft, auf höchstem Niveau mitzuspielen.

Nach diesem bemerkenswerten Debüt absolvierte Löwen zwölf weitere Ligaeinsätze für St. Louis City SC. Seine Leistungen überzeugten jedoch über den bisherigen Verein hinaus. Am 26. August 2026 wechselte der deutsche Nationalspieler zu den San Jose Earthquakes. Dieser Wechsel markierte einen neuen Abschnitt in seiner Karriere und bot ihm die Möglichkeit, die Form aus dem Jahr 2024 und die Motivation aus der persönlichen Tragödie in sportliche Ergebnisse umzumünzen.

Bei den San Jose Earthquakes entwickelte sich Benjamin Löwen auf Anhieb zu einer zentralen Stütze im Kader. In 13 Liga-Spielen für seinen neuen Arbeitgeber steuerte er einen Treffer bei und bereitete drei weitere Tore für seine Mitspieler vor. Seine Vielseitigkeit im Mittelfeld half dem Team, die sportlichen Ziele zu erreichen. Mit den San Jose Earthquakes gelang es dem Team unter seiner Mitwirkung, es unter die besten vier Mannschaften der Western Conference zu führen.

Danksagung und emotionale Bedeutung der Ehrung

Benjamin Löwen widmete die Auszeichnung zum Comeback Spieler des Jahres 2026 in emotionalen Worten seiner verstorbenen Ehefrau. Er betonte, dass die Ehre vor allem Gott gebühre, da er ohne seinen Glauben nicht der Mensch sei, der er heute ist. Für ihn war die Anerkennung eine sehr emotionale Geste, da er selbst nicht damit gerechnet hatte, auf diese Weise ins Licht der Öffentlichkeit zurückzukehren.

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Der Spieler drückte seine Demut angesichts der Unterstützung aus, die er erhalten hat. Er nannte seine wundervolle Frau Ilona als jene Person, die ihn zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Darüber hinaus dankte er seiner Familie, seinen Freunden, den Fans, seinen Mitspielern und Trainern. Viele Menschen hatten für ihn gebetet und ihn in der schwierigen Zeit nach dem Tod seiner Ehefrau unterstützt, was ihn laut eigenen Angaben überwältigt und dankbar gemacht hat.

Die Diagnose von Hirnkrebs im vierten Stadium bei Ilona Löwen im Jahr 2024 hatte gezeigt, wie schnell sich Prioritäten im Leben eines Profisportlers ändern können. Der Rücktritt vom aktiven Spielbetrieb, um bei seiner Frau zu sein, war eine Entscheidung, die weit über sportliche Logik hinausging. Die Tatsache, dass er nach dem Tod seiner Ehefrau am 9. März 2026 so schnell und erfolgreich zurückkehrte, unterstreicht seine besondere mentale Stärke.

Die Qualifikation der San Jose Earthquakes für die Playoffs als einer der besten vier Teams der Western Conference ist ein weiterer Beleg für die sportliche Validität seiner Rückkehr. Benjamin Löwen hat mit seiner Leistung bewiesen, dass persönliche Tragödien nicht das Ende der sportlichen Ambitionen markieren müssen. Die Auszeichnung zum Comeback Spieler des Jahres 2026 ist ein symbolischer Höhepunkt dieser Reise, die von Verlust, Trauer und schließlich sportlicher Triumphfreude geprägt war.