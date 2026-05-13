Benjamin Netanjahu besucht die Vereinigten Arabischen Emirate heimlich und führt zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat heimlich das Vereinigte Königreich besucht und sich dort mit dem Präsidenten Mohammed bin Sajid getroffen. Dies sei zu einem historischen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt, da es bereits Berichte über frühere geheime Besuche Netanjahus in dem Golfstaat und offizielle Telefonate zwischen den beiden gebe. Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome sei während des Iran-Krieges im Einsatz.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat heimlich das Vereinigte Königreich besichtigt und sich dort mit dem Präsidenten Mohammed bin Sajid getroffen. Der Besuch sei zu einem historischen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt und habe bereits Berichte über frühere geheime Besuche Netanjahus in dem Golfstaat und offizielle Telefonate zwischen den beiden.

Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome sei während des Iran-Krieges in den Emiraten im Einsatz. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren neben Israel am meisten von iranischen Raketen- und Drohnenangriffen betroffen





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