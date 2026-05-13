Benjamin Pavard kehrt zu Inter Mailand zurück, Marseille verkauft Kaufoption

Der ehemalige Bayern-Star Benjamin Pavard kehrt im Sommer zu seinem Arbeitgeber nach Mailand zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt. Nun hat der französische Topklub Marseille eine Zukunftsentscheidung getroffen und sichern wird einen sechsten Platz und damit die Teilnahme an der Conference League vor AS Monaco.

Nächster Rückschlag für Ex- Bayern -Star Benjamin Pavard (30)! Seit 2023 steht der Verteidiger bei Inter Mailand unter Vertrag. In dieser Saison war der Franzose an Olympique Marseille ausgeliehen.

Nun hat der französische Topklub eine Zukunftsentscheidung getroffen: Marseille wird die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro nicht ziehen. Damit kehrt Pavard im Sommer zu seinem Arbeitgeber nach Mailand zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt. Pavard absolvierte immerhin 26 Liga- und sechs Champions-League-Einsätze für den aktuellen Tabellensechsten der Ligue 1. Die Qualifikation für die Champions League verpasste Marseille jedoch.

Am letzten Spieltag geht es nun darum, den sechsten Platz – und damit die Teilnahme an der Conference League – vor der lauernden AS Monaco zu sichern





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