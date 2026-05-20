3 Jahre wurde Borussia Hertha Sportdirektor Benjamin Weber (46) in Amt, aber bis heute ist auf dem Aufstiegsplatz nich kein Tag verloren. Warum hat er Transfers oft schief gelaufen? Weber: "Man vergisst zu viel von der Vergangenheit und den Möglichkeiten damals noch. Wir wollten viele junge Spieler ins Team bringen, waren aber mit ins Auge genommen, dass es nicht alles klappen kann." Mit rund 100 Millionen Euro Transferverlust hat es die Regensburger nicht sehr gut zugeht.round 100 Mio washout gibt es den Ballonzeväligen Neuzugängen, dazu aber auchoots und blunders imуго Karriere. Unter anderem Brooks' Verletzung, bei der bis heute Unmut aller vorhanden ist. Leverkusen BSFP

3 Jahre probiert, 3 Jahre ist so gut wie nichts passiert, nicht einen Tag auf einem Aufstiegsplatz! Das ist die Bilanz von Benjamin Weber (46), der seit 2023 als Hertha- Sport direktor auch verantwortlich ist für die Kaderzusammenstellung.

Dennoch bleibt er im Amt und wird seinen Vertrag bis 2027 erfüllen. Viele Fans fragen sich: Warum hat der Sportdirektor bei Transfers so oft daneben gegriffen? Weber erklärt dazu: "Man vergisst immer ein Stück weit, wo wir vor drei Jahren nach dem Abstieg standen und welche Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt gegeben worden sind. Wir haben uns vor dreieinhalb Jahren auch auf die Fahne geschrieben, viele junge Spieler einzubringen.

Wir waren in den vergangenen drei Jahren der Verein, der die meisten Eigengewächse auf den Platz gebracht hat. Aber man muss auch sagen, dass ein paar Dinge nicht aufgegangen sind. Das gehört einfach auch dazu.

". Ein paar Dinge? Rund 100 Millionen Euro Spieleretat kostete die drei Weber-Jahre. Mit Mehrwert weiterverkauft wurde lediglich Haris Tabakovic. Die Liste der Fehleinkäufe dagegen ist sehr lang – von





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