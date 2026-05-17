Bennet Wiegert spricht über Karriere, Familie und Handball

Bennet Wiegert, Trainer und Sport-Geschäftsführer der HSG Kiel, spricht in einem Interview mit BILD über seine Karriere, seine Familie und seine Zukunft im Handball. Er betont die Bedeutung der Bundesliga und seine Freude über die erreichten Titel. Auch wenn er sich mit 50 nicht vorstellen kann, seine Karriere zu beenden, betont er, dass er sich nicht mit dem Gedanken an eine klassische Work-Life-Balance identifizieren kann. Stattdessen sieht er sich in einer Gratwanderung, die er gemeinsam mit seiner Frau und seiner Familie bewältigt.

Bennet Wiegert, Trainer und Sport -Geschäftsführer der HSG Kiel, spricht in einem Interview mit BILD über seine Karriere , seine Familie und seine Zukunft im Handball . Er betont die Bedeutung der Bundesliga und seine Freude über die erreichten Titel .

Auch wenn er sich mit 50 nicht vorstellen kann, seine Karriere zu beenden, betont er, dass er sich nicht mit dem Gedanken an eine klassische Work-Life-Balance identifizieren kann. Stattdessen sieht er sich in einer Gratwanderung, die er gemeinsam mit seiner Frau und seiner Familie bewältigt. Er betont seine Authentizität, Ehrlichkeit und Transparenz, aber auch seine Unfähigkeit, immer perfekt zu sein. Er sieht sich als Bennet Wiegert und nicht als Jürgen Klopp des Handballs.

Er hofft, dass er dem Handball noch lange treu bleibt und dass er dem Handball auch in Zukunft alles geben kann





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