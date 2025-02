Benny Blanco überrascht Selena Gomez mit Käse-Badewanne zum Valentinstag

Der Musikproduzent beschenkte seine Verlobte mit einer ungewöhnlichen Liebesbekundung: einer Wanne voller Käse und Tortilla Chips, die zum Wort „Ich liebe dich“ arrangiert waren. Fans sind begeistert von der romantischen Geste.

Liebe geht eben durch den Magen. Selen Gomez' Verlobter hat sich für den diesjährigen Valentinstag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Anstatt roter Rosen schenkte er der Sängerin eine Wanne voller Käse und dazu passende Tortilla Chips. Im Flur hatte er den Snack bereits verteilt, als Wegweiser zum Badezimmer. Dort waren die Chips so angeordnet, dass sie das Wort „Ich liebe dich“ bildeten. Auf Instagram postete er ein Video von seinem Liebesbeweis.

Im Hintergrund lief die neue Single von „Scared Of Loving You“. Dazu schrieb Benny Blanco: „Wenn deine Verlobte nicht gerade ein Blumenmädchen ist.“\ Der Musikproduzent filmte sich, wie er genüsslich einige Chips in die Käsewanne dippte und zu sich nahm. Ob Gomez später ein Bad in der Wanne genommen hat, ist unklar. Sie war nirgends zu sehen und postete bisher selbst noch nichts von dem außergewöhnlichen Geschenk. Blancos Fans hingegen waren begeistert. Ein User kommentierte sein Video: „So unglaublich. Ich liebe es. Das Glück, das ihr beide ausstrahlt, ist herzerwärmend!“ Ein weiterer Fan schrieb: „Danke, dass du sie so behandelst, wie sie es verdient! Du bist ein König.“\ Schon im vergangenen Jahr überraschte Blanco seine Liebste mit einem Homemade-Dinner: 2024 ließ er sich eine ganz besondere Gewürzgurken aus Texas liefern, die er dann selbst frittierte und zu einem Abendessen verarbeitete





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Selena Gomez Benny Blanco Valentinstag Liebe Geschenk

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Selena Gomez: Liebesalbum mit ihrem Verlobten Benny BlancoSelena Gomez und Benny Blanco veröffentlichen ein gemeinsames Album, das die Liebesgeschichte des Paares würdigen soll.

Weiterlesen »

Selena Gomez und Benny Blanco kündigen gemeinsames Album anUS-Popstar Selena Gomez (32) und ihr Partner Benny Blanco (36) haben ein gemeinsames Album angekündigt. Das Werk mit dem Titel «I Said I Love You First» soll am 21. März erscheinen. Bereits zum Valentinstag veröffentlichte Gomez das erste Lied des Albums, «Scared of Loving You».

Weiterlesen »

Selena Gomez und Benny Blanco enthüllen neues Album „Ich sagte ich liebe dich zuerst“Selena Gomez und Benny Blanco überraschen ihre Fans mit der Ankündigung ihres neuen Albums „Ich sagte ich liebe dich zuerst“. Die erste Single „Scared Of Loving You“ ist bereits erhältlich. Das Album erscheint am 21. März.

Weiterlesen »

Statt Käse-Lauch: Hack-Käse-Suppe mit Tomaten ist das perfekte WohlfühlgerichtUnsere Hackfleisch-Käse-Suppe mit Tomaten lässt Herzen höher schlagen – und ist flott zubereitet. Zum Rezept.

Weiterlesen »

Machen Selena Gomez und ihr Benny jetzt etwa Musik zusammen?Bereits in der Vergangenheit arbeiteten Selena Gomez und Benny Blanco zusammen. Nun gab er einen Hinweis auf neue Musik mit der Sängerin.

Weiterlesen »

'Rapunzel'-Fans wollen Benny Blanco nicht in Real-VerfilmungGerüchte um Benny Blanco: Selena Gomez' Verlobter könnte Flynn Rider in 'Rapunzel' spielen – die Fans sind nicht überzeugt.

Weiterlesen »