Benny Henrichs ist ein Fußballer und nicht ein Sänger. Er hat seine musikalischen Interessen ausprobiert, aber er ist sich sicher, dass er seine Fähigkeiten in der Musikwelt nicht nutzen kann. Er ist ein Fußballer und er wird weiterhin Fußballer sein.

Für den Rechtsverteidiger ist es bereits der zweite Ausflug in die Musik welt. Nach “Von Anfang an” erscheint nun drei Jahre später der nächste Titel. Der Leipziger nimmt seine Gesangskarriere mit Humor.

“Es hat Spaß gemacht, aber es ist gut, dass ich Fußballer bin. Von meiner Stimme könnte ich nicht leben. ” Henrichs verdient sein Geld auf dem Fußballplatz. Dass er nicht mit der Nationalmannschaft um den WM-Titel spielt, tut ihm trotz der Ablenkung im Tonstudio deutlich mehr weh.

“Fußball kann schon hart sein. Egal wie ich das hier mit meinen Jungs genieße, ich wäre natürlich eine Million Mal lieber bei der Nationalmannschaft. ” In der vergangenen Saison kam Henrichs nicht an Ridle Baku vorbei. Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn nicht nominiert hat, liegt vor allem an der fehlenden Spielzeit.

Henrichs: “Am Ende muss ich sagen: Ich selbst kann mir nichts vorwerfen. Für mich war wichtig, dass ich alles gebe und alles reinhaue. Ich war ab Januar fit, habe aber einfach nicht gespielt. Für mich kann ich sagen: Ich habe alles gegeben.

Ich wäre gern bei der WM gewesen, aber so ist das halt im Fußballerleben. ” Henrichs selbst sieht sich alles andere als Sänger. Er urteilt über seine musikalischen Fähigkeiten auf seinem Instagram-Account, “Es ist nicht mein Ding, aber ich bin froh, dass ich es mal ausprobieren konnte. ” Für den Rechtsverteidiger ist es wichtig, dass er seine musikalischen Interessen nicht auf die Kosten seiner Fußballkarriere bringt.

Er will weiterhin auf dem Fußballplatz sein und nicht in der Musikwelt.

“Ich bin Fußballer und ich werde weiterhin Fußballer sein. ” Henrichs ist sich sicher, dass er seine Fähigkeiten in der Musikwelt nicht nutzen kann. Er ist ein Fußballer und nicht ein Sänger.

“Ich bin froh, dass ich meine musikalischen Interessen ausprobieren konnte, aber ich bin ein Fußballer und ich werde weiterhin Fußballer sein.





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