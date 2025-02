Bentaleb feiert spektakuläres Comeback nach Herzstillstand

Nabil Bentaleb kehrt nach einem Herzstillstand im Juni 2024 mit einem spektakulären Siegtreffer für Lille zurück.

Nabil Bentaleb (30) erlitt vor acht Monaten (18. Juni 2024) bei einem privaten Fußball spiel einen Herzstillstand und bekam anschließend einen Herzschrittmacher eingesetzt. Jetzt feiert er sein Comeback – und dieses verläuft mehr als spektakulär! Im Spiel seines Vereins, Lille , bei Stade Rennes wird der ehemalige Schalke-Star (2016 bis 2021) in der 76. Minute eingewechselt. Bentaleb kommt für Ngal'ayel Mukau beim Stand von 0:0 (Ergebnis: 2:0 für Lille ) in die Partie.

Der Mittelfeldspieler klatscht mit mehreren Mitspielern ab. Er ist sofort gut im Spiel, bringt mehrere Pässe an und kurbelt das Offensivspiel seiner Mannschaft an. Gerade einmal rund dreieinhalb Minuten später ist es dann so weit: Nach einem Kopfball von Alexsandro, den Rennes-Torwart Brice Samba zur Seite abwehrt, steht Bentaleb goldrichtig und schiebt den Ball zum 1:0 für Lille ein (80.). Sein Jubel kennt danach keine Grenzen, Bentaleb läuft ohne jegliches Zögern zu seinen Trainern und zur Bank. Alle nehmen ihn herzlich in den Arm und jubeln emotional mit ihm. Profi Mitchel Baker (24/spielte von 2021 bis 2023 für Bayer) war dabei. Dabei bleibt es bis zum Schluss – und das Traum-Comeback von Bentaleb ist perfekt. Der Algerier nach dem Spiel: „Es ist unglaublich. Das sind Bilder, die ein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Dinge, die man nicht vergisst. Die werde ich auch nicht vergessen, wenn ich mit dem Fußballspielen aufhöre.“ „Es ist eine filmreife Geschichte. Es kommt ziemlich selten vor, dass man so etwas erlebt. Das ist ein Moment, der für immer in die Geschichte des Klubs eingraviert bleiben wird, in seine und in unsere.“ Bentaleb erzielte in 82 Bundesliga-Spielen insgesamt zwölf Tore. 2023 wechselte er in seine Heimatstadt Lille – und feiert nach dem Herz-Schock nun eine märchenhafte Rückkehr





