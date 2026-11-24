Soufian Benyamina bringt den HFC Halle mit einem späten Siegtor gegen BFC Dynamo auf Platz 3 der Regionalliga Nordost. Die Hinrunde endet mit 34 Punkten vor der Rückrunde.

Soufian Benyamina (36) hat den HFC Halle in einem entscheidenden Moment der Regionalliga Nordost vor dem Abstieg aus der Aufstiegsrennen-Spitze bewahrt. Der Stürmer schoss beim Auswärtsspiel gegen den BFC Dynamo das einzige Tor zum 1:0-Sieg für das Team aus Halle. Dieses Ergebnis ist von hoher strategischer Bedeutung, da es den HFC Halle auf den dritten Platz der Tabelle bringt und die Distanz zu den führenden Teams minimal hält. Der 36-jährige Angreifer nutzte eine einzige Chance in der 90. Minute, um die Hinrunde erfolgreich abzuschließen.

Tor durch Benyamina in der 90. Minute

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich kurz vor dem Abpfiff, als Soufian Benyamina den Ball im Netz des BFC Dynamo unterbrachte. Er agierte als Joker und erhielt seine Torchance, nachdem die Ballmitte in den vorherigen Minuten vernachlässigt worden war. Benyamina erklärte im Anschluss an das Spiel, dass der Ball bislang kaum auf den ersten Pfosten kam. Als die Situation schließlich eintrat, nutzte er sie präzise. Er beschrieb das Gefühl nach dem Tor als super und betonte, dass er diesen Weg die gesamte Saison über bereits mehrfach eingeschlagen hatte, bis jetzt der Erfolg came.

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Davor hatte das Spiel für die hallische Mannschaft von viel Pech geprägt sein können. Die offensivstarken Berliner Spieler hatten reihenweise Hochkaräter liegen lassen. Zusätzlich zog sich der HFC Halle durch den Platzverweis von Dadashov kurz vor Spielende selbst einen Zahn. Trotz dieser Nachteile behielt Trainer Robert Schröder (38) den Blick auf das Endergebnis. Er betonte, dass das Ergebnis auf der Anzeigetafel zählte und der HFC Halle das bessere Team war. Die inhaltlichen Aspekte des Spiels würden nun aufgearbeitet werden.

Trainer Robert Schröder lobt Mannschaftsleistung

Trainer Robert Schröder (38) bewertete die Leistung seiner Spieler kritisch, aber konstruktiv. Er verwies darauf, dass der HFC Halle ein Tor besser war als der Gegner. Der Sieg markiert den neunten Saisonsieg für die Mannschaft. Damit beendet der HFC Halle die Hinrunde mit 34 Punkten auf Rang 3 der Tabelle. Sechs Zähler hinter dem Tabellenführer Erfurt bleibt Halle auf Schlagdistanz. Schröder ist sich jedoch im Klaren, dass man Glück nicht dauerhaft ausreizen kann, wie es im Flutlicht von Hohenschönhausen der Fall war.

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Kritik an kreativer Offensive und Taktik

Trotz des Sieges gibt es laut Soufian Benyamina weiterhin Baustellen im Kader. Der Stürmer merkte an, dass es kein Geheimnis ist, dass der HFC Halle im Offensivspiel kreativer sein muss. Die Stürmer müssten besser bedient werden, um die vielen Chancen in Tore umzuwandeln. Benyamina betonte jedoch, dass die Verteidigung solide funktioniert und das Team als Einheit agiert. Dies sei das Wichtigste in dieser Liga. An der Offensive werde noch gearbeitet, um die Quote zu verbessern.

Die nächste große Herausforderung steht bereits am Horizont. Am Samstag startet die Rückrunde der Liga. Der HFC Halle empfängt Greifswald an der Saale. Trainer Robert Schröder warnte vor dieser Begegnung. Greifswald zerschieße in der Liga aktuell alles, was Rang und Namen hat. Die Mannschaft befindet sich in einem offensiven Aufschwung, der für den HFC Halle gefährlich werden könnte.

Vorbereitung auf das Spiel gegen Greifswald

Greifswald hat in den letzten Spielen beeindruckende Leistungen gezeigt. Das Team gewann mit 4:0 in Chemnitz und sicherte sich ein 3:1 gegen Jena. Diese Ergebnisse belegen die aktuelle Stärke der Greifswalder Offensive. Für den HFC Halle wird diese Begegnung eine harte Prüfung im Aufstiegsrennen sein. Das Team muss seine Defensive stabilisieren, um den eigenen Stärken Raum zu geben. Die Vorbereitung konzentriert sich darauf, die defizitäre Kreativität in der letzten Reihe zu verbessern.

Weitere Tabellenkonkurrenz im Fokus

Die Lage an der Tabellenspitze bleibt spannend. Erfurt führt die Liga an, hat aber einen Vorsprung von sechs Punkten auf den HFC Halle. Dieser Abstand ist im Kontext der noch ausstehenden Spiele der Rückrunde als überschaubar einzustufen. Der HFC Halle hat die Aufgabe, diese Punktelücke systematisch zu schließen. Dazu gehört nicht nur das Sammeln von Punkten, sondern auch die Verbesserung der eigenen Spielstatistik. Die Defensive, die bisher als Stärke galt, muss die Basis bleiben.

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Der BFC Dynamo muss nach der Niederlage gegen den HFC Halle die eigenen Fehler analysieren. Die hohen Torchancen, die liegen gelassen wurden, waren ein Schlüsselfaktor im Spielverlauf. Für die Halle-Nachbarn und Konkurrenten ist der Sieg ein wichtiger Schritt nach vorne. Die Stimmung im Verein ist nach dem letzten Moment der Klarheit positiv. Die Focus liegt nun auf der konsequenten Umsetzung der taktischen Vorgaben in der Rückrunde.

Rückrunde als Chance auf Meisterschaft

Die Rückrunde bietet die Chance, die Lücken zur Spitze zu schließen. Der HFC Halle hat das Fundament mit der starken Defensive gelegt. Nun gilt es, die Offensive zu schärfen. Soufian Benyamina wird eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser neuen Dynamik spielen. Seine Fähigkeit, aus wenigen Chancen den Sieg zu holen, ist für das Team wertvoll. Das nächste Spiel gegen Greifswald wird zeigen, ob die Anpassungen erfolgreich waren.

Die Erwartungen an die zweite Jahreshälfte sind hoch. Das Ziel ist klar: Die Punkte von Erfurt einholen und die Meisterschaft oder zumindest die direkte Aufstiegsplatzierung sicherstellen. Dazu müssen alle Spieler ihre Rollen perfekt ausfüllen. Der Trainer wird die Mannschaft weiterentwickeln, um mit der offensiven Wucht der Gegner Schritt zu halten. Der Weg ist lang, aber die erste Etappe wurde erfolgreich gemeistert.