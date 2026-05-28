Benzema könnte nach Saudi‑Arabien in neue Funktion zu Real Madrid zurückkehren

Gerüchte deuten darauf hin, dass Karim Benzema nach seinem Vertrag mit Al‑Hilal im Jahr 2027 nicht als Spieler, sondern in einer beratenden oder sportlichen Leitungsrolle zu Real Madrid zurückkehren könnte - vorausgesetzt, Präsident Florentino Pérez bleibt im Amt.

Ein überraschendes Gerücht umkreist die spanische Hauptstadt: Der ehemalige Spitzenstürmer von Real Madrid , Karim Benzema , soll bereits wieder in die Zukunft der Königlichen involviert sein - allerdings nicht mehr als Spieler, sondern in einer neuen Funktion.

Der spanische Journalist José Félix Díaz hat in einem Twitch‑Stream darauf hingewiesen, dass ein möglicher Weg für Benzema nach Ablauf seines derzeitigen Vertrags mit Al‑Hilal im Jahr 2027 über die Rückkehr zu Real Madrid führen könnte. Dabei stellten sich jedoch gleich mehrere Bedingungen ein, die über das bloße sportliche Interesse hinausgehen. Entscheidend sei, dass der aktuelle Präsident von Real Madrid, Flor Florentino Pérez, bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen erneut im Amt bleibt.

Sofern Pérez die Wahl gewinnt, sehe Díaz nach seinen Informationen für Benzema noch ein weiteres Jahr aktiven Fußballs, bevor er die nächste berufliche Etappe in Madrid antreten könne. Die enge persönliche Bindung zwischen Pérez und dem Franzosen, die bereits seit den glorreichen Jahren des Spielers beim Club besteht, würde einen solchen Wechsel begünstigen, betont Díaz jedoch, dass die genauen Details von einer erfolgreichen Wiederwahl abhängen





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