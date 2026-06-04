Benzin-Knappheit auf der Krim: Russische Behörden rationieren Treibstoff

Auf der von Russland besetzten Krim kommt es zu einer schweren Treibstoffknappheit. Die Behörden rationieren Benzin, Autofahrer greifen zu Waschbenzin. Der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergei Aksjonow bittet um Geduld, Präsident Putin schaltet sich ein. Hintergrund sind logistische Probleme wegen der Gefahr von Angriffen auf die Krim-Brücke.

Die von Russland besetzte Schwarzmeer-Halbinsel Krim erlebt derzeit eine beispiellose Treibstoffkrise. An den Tankstellen wird Benzin rationiert, Autofahrer stehen stundenlang Schlange oder kaufen in Supermärkten Waschbenzin, um ihre Fahrzeuge notdürftig zu betreiben.

Der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergei Aksjonow (53) appelliert an die Bevölkerung, Geduld zu haben. Sogar Kreml-Chef Wladimir Putin (73) hat sich persönlich eingeschaltet und die zuständigen Behörden angewiesen, das Problem zu lösen. Die verfügbaren Mengen würden streng kontrolliert und proportional zur Bevölkerungszahl verteilt, erklärte Aksjonow auf Telegram. Doch hinter den Kulissen scheint die Situation weitaus komplizierter zu sein.

Der Kraftstoff AI-95, vergleichbar mit Super E5, wird für öffentliche und soziale Verkehrsmittel reserviert. Bürger erhalten ihn nur noch mit Bezugsschein. Für AI-92, früher Normalbenzin, gilt eine Obergrenze von 20 Litern pro Tankvorgang. Das Befüllen von Kanistern wurde komplett verboten, um Hamsterkäufe zu verhindern.

Die Maßnahmen sollen zunächst 30 Tage gelten. In sozialen Medien kursieren Videos, in denen Russen Waschbenzin kaufen, um ihre Autos zu betanken. Doch Waschbenzin hat nur 70 bis 88 Oktan, während moderne Fahrzeuge 95 Oktan benötigen. Das Gemisch könnte nur als Beimischung oder für alte Fahrzeuge aus der Sowjetzeit funktionieren.

Die Verwendung von Waschbenzin birgt jedoch erhebliche Risiken für Motoren und die Umwelt. Hintergrund der Treibstoffknappheit ist ein logistisches Problem: Benzin-Lkw dürfen die Krim-Brücke nicht überqueren. Mit Tausenden Litern Treibstoff an Bord könnten die Tankwagen zu gigantischen rollenden Bomben werden, wenn sie von ukrainischen Drohnen angegriffen werden. Ein Treffer hätte womöglich katastrophale Schäden an der Brücke zur Folge.

Deshalb müssen die Tanklaster auf Fähren ausweichen. Doch an den Fährterminals warten sie inzwischen drei bis vier Tage, bevor sie übersetzen können. Zusätzlich verschärft wird die Lage dadurch, dass die Ukraine in der Vergangenheit bereits zahlreiche Fähren zerstört hat. Die Krim ist somit von der Treibstoffversorgung abgeschnitten, und die Behörden versuchen, mit Rationierung und Kontrollen die Krise zu managen.

Die langfristigen Auswirkungen sind unklar, aber die Bewohner der Krim müssen sich auf weitere Einschränkungen einstellen. Die Treibstoffkrise zeigt einmal mehr die Verwundbarkeit der russischen Versorgungslinien auf der Krim. Seit der Annexion 2014 ist die Halbinsel stark von Lieferungen aus Russland abhängig. Die Brücke über die Straße von Kertsch, die 2018 eröffnet wurde, gilt als ein Prestigeprojekt Putins, ist aber zugleich ein strategisches Ziel der ukrainischen Streitkräfte.

Die Einschränkungen beim Transport von Treibstoff sind eine direkte Folge des Krieges. Während die russische Regierung offiziell betont, die Lage sei unter Kontrolle, zeigen die drastischen Maßnahmen, wie prekär die Situation tatsächlich ist. Experten befürchten, dass die Knappheit noch Wochen anhalten könnte, falls keine neuen Wege für den Treibstofftransport gefunden werden. Die Bewohner der Krim müssen sich auf eine ungewisse Zukunft einstellen





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