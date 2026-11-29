Ukrainische Drohnen greifen russische Ölinfrastruktur an. Dies führt zu massiven Lieferengpässen bei Kraftstoff, steilen Preissteigerungen und langen Warteschlangen an Tankstellen im ganzen Land.

Die Versorgungslage mit Kraftstoff in der Russischen Föderation verschlechtert sich deutlich, da ukrainische Luftangriffe auf kritische Energieinfrastruktur die nationale Ölbearbeitungskapazität erheblich beeinträchtigen. Die Regierung in Moskau steht unter starkem Druck, da in verschiedenen Regionen des Landes lange Warteschlangen vor Tankstellen entstehen und Zapfsäulen leer bleiben. Diese Entwicklung trifft auf eine bereits angespannte Lage, die im Sommer durch vorübergehende Schließungen von Tankstellen aufgerufen wurde, um die knappen Reserven zu verwalten.

Regierungsbekanntgabe und offizielle Maßnahmen

Am vergangenen Samstag räumte der russische Vizepremierminister Alexander Nowak im staatlichen Fernsehen offiziell ein, dass ein akuter Mangel an Kraftstoff in den Regionen herrscht. Er betonte, dass die Regierung Maßnahmen ergreife, um das Defizit durch eine Steigerung der inländischen Produktion und durch zusätzliche Importe von Benzin und Diesel auszugleichen. Trotz dieser Zusage stritten Nowaks öffentliche Statements direkt mit den visuellen Beweisen, die Bürger in den sozialen Netzwerken teilten und die chaotische Situationen an öffentlichen Tankstellen dokumentierten.

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Die offiziellen Angaben der Regierungsvertreter zeichnen ein anderes Bild als die Realität auf den Straßen. Während das Kabinett behauptet, die Engpässe seien derzeit noch nicht flächendeckend oder stark genug spürbar, zeigen live übertragene Videos von Autofahrern, dass sich an vielen Standorten stundenlange Autoschlauen bilden. In mehreren Großstädten wurden Berichte über komplett trockene Zapfsäulen und geschlossene Tankstellenstationen veröffentlicht, was die Diskrepanz zwischen der politischen Berichterstattung und der alltäglichen Erfahrung der Bevölkerung weiter vergrößert.

Zerstörung der Ölraffinerien und Produktionsrückgang

Die fundamentale Ursache für diese Marktstörung liegt in der direkten Zerstörung von industriellen Anlagen. In der Nacht zum 28. November trafen ukrainische Drohnen erneut mehrere strategisch wichtige Ölraffinerien, darunter die Anlagen in Nowoschachtinsk sowie die Komplexe Samara und Nurlino. Die Angriffe lösten Großbrände aus, die die Kapazitäten zur Verarbeitung von Rohöl vorübergehend oder dauerhaft reduziert haben und so einen Engpass in der Lieferkette verursachen. Die systematische Schwächung dieser Infrastruktur wird als direkter Versuch gewertet, den Krieg in den zivilen Alltag der russischen Bevölkerung zu tragen.

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Die quantitativen Auswirkungen dieser militärischen Aktionen auf die nationale Produktionskapazität sind drastisch und messbar. Nach Informationen von Reuters ist die gesamte Ölverarbeitungskapazität in Russland seit Ende Oktober aufgrund der Angriffe auf 15 der 35 größten Raffinerien des Landes um rund 45 Prozent zurückgegangen. Dieser massive Rückgang der verarbeiteten Rohstoffmenge hat die Verfügbarkeit von Endprodukten wie Benzin und Diesel auf dem heimischen Markt erheblich eingeschränkt und das Angebot unter den bestehenden Bedarfsspiegel gedrückt.

Explosive Preisspirale und regionale Ausfälle

Die verknappte Versorgung schlägt sich sofort und stark in den Börsenpreisen nieder. An der Börse in St. Petersburg verzeichneten die Großhandelspreise für Kraftstoffe innerhalb nur einer einzigen Woche extreme Steigerungen. Die Preise für Benzin kletterten innerhalb dieses kurzen Zeitraums um 33 Prozent, während der Dieselpreis sogar um satte 67 Prozent anstieg. Diese volatilen Preisschwankungen reflektieren die Unsicherheit der Händler und die knappen Lagerbestände, die durch die Unterbrechungen in der Raffinerieproduktion entstanden sind.

Die räumliche Verteilung der Krise zeigt, dass keine Region davon verschont bleibt. In der Nähe von Moskau mussten Tankstellen in den Städten Mytischtschi, Koroljow und Swenigorow ihre Tore schließen, da ihnen das Benzin vollständig ausging. In Wolgograd berichten Autofahrer von absurden Warteschlangen vor den Stationen des Konzerns Lukoil, an dem die Fahrzeuge stundenlang in der Kälte stehen. Ebenso wurden in Jekaterinburg mehr als zehn Tankstellen des gleichen Konzerns meldefrei, da diese keine Kraftstofflieferungen mehr erhalten haben.

Folgen für die russische Kriegswirtschaft und Gesellschaft

Die logistischen und wirtschaftlichen Probleme der russischen Kriegswirtschaft werden damit zu einem unmittelbaren und physischen Problem für jeden einzelnen Bürger im Land. Die Hoffnung der Regierung, Importe und eine gesteigerte interne Effizienz könnten die Defizite kurzfristig beheben, wird durch die anhaltenden Angriffe auf die Infrastruktur stark getrübt. Der Frust der Bevölkerung wächst, da die direkten Konsequenzen der militärischen Eskalation nicht mehr im Hintergrund bleiben, sondern im täglichen Leben sichtbar werden.

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Die Strategie, kritische Infrastrukturen anzugreifen, trifft somit einen empfindlichen Nerv der russischen Staatsführung. Die Verfügbarkeit von Treibstoff ist für die Mobilität der Bevölkerung und die Logistik der Wirtschaft essenziell. Durch die Zuspitzung der Treibstoffkrise erreicht die Ukraine ihr Ziel, den Konflikt auf die Lebensrealität der Russen zu übertragen, was zu weiteren sozialen Spannungen und wirtschaftlichen Verwerfungen innerhalb der gesamten Föderation führt.